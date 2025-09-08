Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Белоруссии уступила команде Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C прошла на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег и завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Счет в матче открыл Че Адамс (43-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник белорусов Захар Волков (65).
В другом матче квартета сборная Дании в гостях со счетом 3:0 выиграла у команды Греции.
После двух проведенных матчей сборные Шотландии и Дании (по 4 очка) делят лидерство в группе C. Сборная Греции (3) занимает третье место. Сборная Белоруссии (0), проигравшая обе стартовые встречи, замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче сборная Белоруссии примет датчан, а шотландцы дома сыграют с греками. Оба матча пройдут 9 октября.
Иван Йованович
Бриан Ример
Миккель Дамсгор
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
32′
Андреас Кристенсен
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
62′
Расмус Хейлунн
(Патрик Доргу)
81′
12
Константинос Тзолакис
2
Георгиос Ваяннидис
21
Константинос Цимикас
14
Вангелис Павлидис
4
Константинос Мавропанос
3
Константинос Кулиеракис
45′
19
Константинос Карецас
46′
7
Георгиос Масурас
9
Христос Тзолис
83′
10
Димитриос Пелкас
18
Иоаннис Константелиас
46′
11
Анастасиос Бакасетас
6
Димитриос Курбелис
64′
23
Манолис Сиопис
16
Христос Зафейрис
75′
8
Фотис Иоаннидис
1
Каспер Шмейхель
13
Расмус Кристенсен
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
21
Мортен Юльманн
2
Йоахим Андерсен
6
Андреас Кристенсен
5
Йоаким Меле
68′
90′
10
Альберт Гренбек
15
Виктор Фрохольдт
82′
18
Якоб Брун Ларсен
20
Мика Биерет
63′
17
Патрик Доргу
11
Андреас Сков Ольсен
63′
9
Расмус Хейлунн
14
Миккель Дамсгор
83′
7
Мэтт О`Райли
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти