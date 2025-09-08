Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ

Встреча группы C прошла на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег и завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Счет в матче открыл Че Адамс (43-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник белорусов Захар Волков (65).