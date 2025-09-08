Ричмонд
Футболисты сборной Белоруссии проиграли шотландцам в матче отбора на ЧМ

Сборная Белоруссии уступила шотландцам в матче отбора на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Белоруссии уступила команде Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Группа C, 8.09.2025, 21:45
Беларусь
0
Шотландия
2

Встреча группы C прошла на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег и завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландцев. Счет в матче открыл Че Адамс (43-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник белорусов Захар Волков (65).

В другом матче квартета сборная Дании в гостях со счетом 3:0 выиграла у команды Греции.

После двух проведенных матчей сборные Шотландии и Дании (по 4 очка) делят лидерство в группе C. Сборная Греции (3) занимает третье место. Сборная Белоруссии (0), проигравшая обе стартовые встречи, замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче сборная Белоруссии примет датчан, а шотландцы дома сыграют с греками. Оба матча пройдут 9 октября.

Греция
0:3
Первый тайм: 0:1
Дания
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
8.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Иван Йованович
Бриан Ример
Голы
Дания
Миккель Дамсгор
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
32′
Андреас Кристенсен
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
62′
Расмус Хейлунн
(Патрик Доргу)
81′
Составы команд
Греция
12
Константинос Тзолакис
2
Георгиос Ваяннидис
21
Константинос Цимикас
14
Вангелис Павлидис
4
Константинос Мавропанос
3
Константинос Кулиеракис
45′
19
Константинос Карецас
46′
7
Георгиос Масурас
9
Христос Тзолис
83′
10
Димитриос Пелкас
18
Иоаннис Константелиас
46′
11
Анастасиос Бакасетас
6
Димитриос Курбелис
64′
23
Манолис Сиопис
16
Христос Зафейрис
75′
8
Фотис Иоаннидис
Дания
1
Каспер Шмейхель
13
Расмус Кристенсен
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
21
Мортен Юльманн
2
Йоахим Андерсен
6
Андреас Кристенсен
5
Йоаким Меле
68′
90′
10
Альберт Гренбек
15
Виктор Фрохольдт
82′
18
Якоб Брун Ларсен
20
Мика Биерет
63′
17
Патрик Доргу
11
Андреас Сков Ольсен
63′
9
Расмус Хейлунн
14
Миккель Дамсгор
83′
7
Мэтт О`Райли
Статистика
Греция
Дания
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
1
8
Угловые
3
3
Фолы
14
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти