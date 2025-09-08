Сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 5:4, пропустив два автогола

Сборная Италии после четырех матчей набрала девять очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы I. Команда Израиля с девятью очками в пяти играх располагается на 3-й строчке. Первое место в группе занимают норвежцы, имеющие в активе 12 очков после четырех встреч.