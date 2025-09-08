Сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 5:4, пропустив два автогола

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), Маттео Политано (59), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1).
У проигравших отличился Дор Перец (52, 90). На 16-й минуте полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отправил мяч в свои ворота, на 87-й минуте автогол забил Алессандро Бастони.
Сборная Италии после четырех матчей набрала девять очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы I. Команда Израиля с девятью очками в пяти играх располагается на 3-й строчке. Первое место в группе занимают норвежцы, имеющие в активе 12 очков после четырех встреч.
В следующем туре сборная Италии на выезде сыграет с эстонцами, команда Израиля в гостях встретится с норвежцами. Матчи пройдут 11 октября.
На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Ран Бен Шимон
Дженнаро Гаттузо
Мануэль Локателли
16′
Дор Перец
(Манор Соломон)
52′
Алессандро Бастони
87′
Дор Перец
(Сагив Йехезкель)
89′
Мойзе Кин
(Матео Ретеги)
40′
Мойзе Кин
(Матео Ретеги)
54′
Маттео Политано
(Матео Ретеги)
59′
Джакомо Распадори
(Давиде Фраттези)
81′
Сандро Тонали
(Андреа Камбьясо)
90+1′
1
Даниэль Перец
3
Рой Ревиво
10
Манор Соломон
11
Оскар Глух
5
Идан Нахмиас
15
Элиэль Перец
8
Дор Перец
2
Эли Даса
66′
14
Гай Мизрахи
13
Анан Халаили
66′
9
Таи Барибо
20
Дан Битон
66′
17
Сагив Йехезкель
12
Став Лемкин
9′
4
Раз Шломо
88′
19
Дор Тургеман
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
23
Джанлука Манчини
21
Алессандро Бастони
8
Сандро Тонали
5
Мануэль Локателли
3
Федерико Димарко
79′
19
Андреа Камбьясо
7
Маттео Политано
68′
16
Давиде Фраттези
18
Николо Барелла
68′
17
Риккардо Орсолини
11
Мойзе Кин
79′
10
Джакомо Распадори
9
Матео Ретеги
88′
20
Даниэль Мальдини
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти