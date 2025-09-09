Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отбора на ЧМ

Сборная Косова нанесла поражение команде Швеции в матче отбора на ЧМ по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа B, 8.09.2025, 21:45
Косово
2
Швеция
0

Встреча группы B, которая прошла в понедельник в Приштине, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Эльвис Реджбечай (26-я минута) и Ведат Мурики (42). В концовке второго тайма у команды Косова красную карточку получил Линдон Эмерлаху.

Сборная Косова одержала свою вторую победу за все время участия в отборочных турнирах чемпионатов мира. Также это первая победа команды над шведами. Две предыдущие официальные встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года завершились победами сборной Швеции с одинаковым счетом 3:0.

В другом матче квартета сборная Швейцарии разгромила команду Словении со счетом 3:0.

Сборная Косова (3) поднялась на второе место в группе, команда Швеции (1) опустилась на третью строчку. Лидируют в квартете швейцарцы (6), а словенцы (1) идут последними. В следующем матче сборная Косова примет команду Словении, а сборная Швеции дома сыграет с командой Швейцарии. Обе встречи состоятся 10 октября.

Результаты других матчей

Группа L

Хорватия — Черногория — 4:0;

Гибралтар — Фарерские острова — 0:1.

Швейцария
3:0
Первый тайм: 3:0
Словения
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа B
8.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
St. Jakob-Park
Главные тренеры
Мурат Якин
Матьяж Кек
Голы
Швейцария
Нико Эльведи
(Рубен Варгас)
18′
Бриль Эмболо
(Фабиан Ридер)
33′
Дан Ндой
(Ремо Фройлер)
38′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
62′
23
Исаак Шмидт
22
Фабиан Ридер
62′
9
Йохан Манзамби
7
Бриль Эмболо
78′
6
Денис Закария
11
Дан Ндой
90′
15
Симон Зом
17
Рубен Варгас
62′
20
Мишель Эбишер
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
2
Жан Карничник
66′
86′
23
Давид Брекало
20
Петар Стоянович
61′
14
Тамар Светлин
8
Санди Ловрич
21′
4
Деян Петрович
70′
10
Тими Макс Элшник
61′
19
Даниел Штурм
18
Жан Випотник
86′
7
Свит Сешлар
Статистика
Швейцария
Словения
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
1
Угловые
5
2
Фолы
10
15
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти