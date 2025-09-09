Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отбора на ЧМ

Сборная Косова одержала свою вторую победу за все время участия в отборочных турнирах чемпионатов мира. Также это первая победа команды над шведами. Две предыдущие официальные встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года завершились победами сборной Швеции с одинаковым счетом 3:0.