Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отбора на ЧМ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Косова обыграла команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы B, которая прошла в понедельник в Приштине, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Эльвис Реджбечай (26-я минута) и Ведат Мурики (42). В концовке второго тайма у команды Косова красную карточку получил Линдон Эмерлаху.
Сборная Косова одержала свою вторую победу за все время участия в отборочных турнирах чемпионатов мира. Также это первая победа команды над шведами. Две предыдущие официальные встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года завершились победами сборной Швеции с одинаковым счетом 3:0.
В другом матче квартета сборная Швейцарии разгромила команду Словении со счетом 3:0.
Сборная Косова (3) поднялась на второе место в группе, команда Швеции (1) опустилась на третью строчку. Лидируют в квартете швейцарцы (6), а словенцы (1) идут последними. В следующем матче сборная Косова примет команду Словении, а сборная Швеции дома сыграет с командой Швейцарии. Обе встречи состоятся 10 октября.
Результаты других матчей
Группа L
Хорватия — Черногория — 4:0;
Гибралтар — Фарерские острова — 0:1.
Мурат Якин
Матьяж Кек
Нико Эльведи
(Рубен Варгас)
18′
Бриль Эмболо
(Фабиан Ридер)
33′
Дан Ндой
(Ремо Фройлер)
38′
1
Грегор Кобель
13
Рикардо Родригес
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
3
Сильван Видмер
62′
23
Исаак Шмидт
22
Фабиан Ридер
62′
9
Йохан Манзамби
7
Бриль Эмболо
78′
6
Денис Закария
11
Дан Ндой
90′
15
Симон Зом
17
Рубен Варгас
62′
20
Мишель Эбишер
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
2
Жан Карничник
66′
86′
23
Давид Брекало
20
Петар Стоянович
61′
14
Тамар Светлин
8
Санди Ловрич
21′
4
Деян Петрович
70′
10
Тими Макс Элшник
61′
19
Даниел Штурм
18
Жан Випотник
86′
7
Свит Сешлар
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти