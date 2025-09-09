Это неописуемо. Италия упустила 4:2 на 90-й минуте, но забила еще! Главное в отборе ЧМ

В перерыве Гаттузо, наверное, снова раздавал оплеухи. Они команде не помешали бы. Тем не менее Израиль ещё раз повёл! Соломон на удивление легко ушёл от Политано с Локателли, отдал пас на Переца (одного из трёх в составе израильтян), и Дор забил ударом в касание. Впрочем, «Скуадра Адзурра» отыгралась уже в следующей атаке. Опять гол сделали Ретеги с Кином. Мойзе сотворил дубль ударом с лёта из полукруга. А на исходе часа матча Ретеги оформил хет-трик из голевых передач. После аута форвард поставил спину защитнику и отпасовал на Политано, который переправил мяч в сетку и побежал праздновать с Гаттузо — получил поцелуй в голову.