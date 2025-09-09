Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

В третьем туре отбора украинские футболисты сразятся с Исландией на выезде 10 октября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени. Азербайджан сыграет с Францией в выездном поединке в тот же день. Начало матча — 21:45 мск.