Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, завершилась со счетом 1:1. Украинская команда открыла счет в матче, голом отметился Георгий Судаков на 51-й минуте игры, его ассистентом выступил Александр Зубков. Азербайджан сумел сравнять на 72-й минуте, мяч забил Эмин Махмудов, который реализовал пенальти.
Обе команды стартовали в отборе на мировое первенство с поражений. Украина в первом туре со счетом 0:2 уступила Франции, а азербайджанская команда крупно проиграла Исландии — 0:5.
В третьем туре отбора украинские футболисты сразятся с Исландией на выезде 10 октября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени. Азербайджан сыграет с Францией в выездном поединке в тот же день. Начало матча — 21:45 мск.
Айхан Аббасов
Сергей Ребров
Эмин Махмудов
72′
Георгий Судаков
(Александр Зубков)
51′
1
Шахрудин Магомедалиев
90+5′
3
Эльвин Джафаргулиев
4
Бахлул Мустафазаде
8
Эмин Махмудов
84′
14
Эльвин Бадалов
5
Антон Кривоцюк
21
Гисмат Алиев
66′
13
Аббас Гусейнов
15
Абдулах Хайбулаев
78′
6
Сабухи Абдуллазаде
19
Рустам Ахмедзаде
53′
17
Турал Байрамов
10
Махир Эмрели
66′
7
Анатолий Нуриев
9
Ренат Дадашов
42′
66′
22
Муса Гурбанлы
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
20
Александр Зубков
8
Георгий Судаков
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
17
Александр Зинченко
71′
86′
15
Богдан Михайличенко
14
Олег Очеретько
75′
10
Николай Шапаренко
90+5′
19
Артем Бондаренко
75′
16
Назар Волошин
6
Иван Калюжный
57′
61′
18
Егор Ярмолюк
7
Владислав Ванат
61′
11
Артем Довбик
Главный судья
Василиос Фотиас
(Греция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти