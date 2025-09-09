Ричмонд
Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Сборные Украины и Азербайджана сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, завершилась со счетом 1:1. Украинская команда открыла счет в матче, голом отметился Георгий Судаков на 51-й минуте игры, его ассистентом выступил Александр Зубков. Азербайджан сумел сравнять на 72-й минуте, мяч забил Эмин Махмудов, который реализовал пенальти.

Обе команды стартовали в отборе на мировое первенство с поражений. Украина в первом туре со счетом 0:2 уступила Франции, а азербайджанская команда крупно проиграла Исландии — 0:5.

В третьем туре отбора украинские футболисты сразятся с Исландией на выезде 10 октября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени. Азербайджан сыграет с Францией в выездном поединке в тот же день. Начало матча — 21:45 мск.

Азербайджан
1:1
Первый тайм: 0:0
Украина
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
9.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Айхан Аббасов
Сергей Ребров
Голы
Азербайджан
Эмин Махмудов
72′
Украина
Георгий Судаков
(Александр Зубков)
51′
Составы команд
Азербайджан
1
Шахрудин Магомедалиев
90+5′
3
Эльвин Джафаргулиев
4
Бахлул Мустафазаде
8
Эмин Махмудов
84′
14
Эльвин Бадалов
5
Антон Кривоцюк
21
Гисмат Алиев
66′
13
Аббас Гусейнов
15
Абдулах Хайбулаев
78′
6
Сабухи Абдуллазаде
19
Рустам Ахмедзаде
53′
17
Турал Байрамов
10
Махир Эмрели
66′
7
Анатолий Нуриев
9
Ренат Дадашов
42′
66′
22
Муса Гурбанлы
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
20
Александр Зубков
8
Георгий Судаков
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
17
Александр Зинченко
71′
86′
15
Богдан Михайличенко
14
Олег Очеретько
75′
10
Николай Шапаренко
90+5′
19
Артем Бондаренко
75′
16
Назар Волошин
6
Иван Калюжный
57′
61′
18
Егор Ярмолюк
7
Владислав Ванат
61′
11
Артем Довбик
Статистика
Азербайджан
Украина
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
4
16
Удары в створ
2
5
Угловые
1
9
Фолы
9
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Василиос Фотиас
(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти