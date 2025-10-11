Митинг в поддержку Палестины и секретный маршрут до стадиона. Почему в Италии опасаются приезда сборной Израиля

Сегодня вечером Италия сыграет в Эстонии, а во вторник проведет в городе Удине домашний матч против Израиля.
Еще год назад, когда «Скуадра адзурра» принимала Израиль в том же Удине в рамках Лиги наций, меры безопасности вокруг матча уже были серьезными. Но в этот раз их можно назвать беспрецедентными для самого города и его окрестностей. Встреча состоится только через два дня, но уже вчера было заметно, что еще на подъезде к городу усилены меры безопасности за счет сил полиции.
Накануне мне довелось проехать из Милана через железнодорожные узлы Вероны и Венеции Местре. Дальше, правда, путь лежал не в Удине, а в сторону Триеста, однако все равно везде бросились в глазах усиленные полицейские патрули на всех вокзалах. В самом Удине в день матча пройдет демонстрация в защиту Палестины, и власти — как на городском, так и на национальном уровне — обеспокоены тем, что могут возникнуть беспорядки. А то и хуже: теракт против делегации сборной Израиля.
Аэропорт, куда прилетит самолет с израильтянами, не называется. Кое-кто говорит, что сборная может даже приземлиться в соседней с Италией Словении и каким-то секретным маршрутом добираться до Удине. Название отеля, где разместится команда, не афишируют, а на правительственном уровне страны была полемика насчет серьезного присутствия в Удине и его окрестностях агентов знаменитой израильской спецслужбы. Сама по себе футбольная составляющая отошла в данном случае в местной прессе на второй план, хотя Италии матч против Израиля очень важен с точки зрения турнирной ситуации.
В самом Удине все подходы к стадиону, где во вторник вечером состоится матч, уже наглухо заблокированы. В день игры предусмотрены серьезные ограничения по передвижению транспорта, о чем уже извещены жители города. У меня много знакомых итальянцев именно в Удине и соседних городках, и ни у одного из них идея проведения встречи с Израилем в родных местах не вызвала энтузиазма и тем более радости. Никто из моих знакомых (а среди них хватает любителей футбола) не хочет идти на стадион из-за суперповышенных мер безопасности и дикого шума в медиа. По состоянию на сегодняшний день на игру продано около 5 тысяч билетов: это одна пятая от общей вместимости стадиона.
Власти Удине давно не рады, что согласились принять игру с Израилем именно у себя, но деваться уже некуда. Несколько общественных организаций призывали мэра города отказаться от проведения матча, но у того изначально связаны руки. Судя по всему, ему пришлось отдать свой город под эту проблемную встречу в благодарность за проведение в Удине престижного Суперкубка Европы. Понятно ведь, что в УЕФА кандидатуру Удине пролоббировала федерация футбола Италии. А затем она же подкинула городу головную боль в виде приезда Израиля, когда на Апеннинах никто особо не хотел заниматься организацией.
Короче говоря, матч с Израилем только во вторник, а говорят о нем здесь столько, словно игра сегодня вечером. Тем временем Италии надо побеждать в гостях Эстонию и надеяться на чудо в виде ничьей Израиля в Норвегии. Тогда шансы на первое место в группе еще остаются. В противном случае «Скуадру адзурру» почти наверняка ждут стыковые матчи. Если, конечно, она не проиграет во вторник в Удине Израилю.