Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
39.00
X
5.70
П2
1.18
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Чайка
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.20
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.54
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.25
П2
11.00
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.53
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.93
П2
1.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.25
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Митинг в поддержку Палестины и секретный маршрут до стадиона. Почему в Италии опасаются приезда сборной Израиля

Георгий Кудинов — о самом напряженном матче отбора ЧМ-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня вечером Италия сыграет в Эстонии, а во вторник проведет в городе Удине домашний матч против Израиля.

Еще год назад, когда «Скуадра адзурра» принимала Израиль в том же Удине в рамках Лиги наций, меры безопасности вокруг матча уже были серьезными. Но в этот раз их можно назвать беспрецедентными для самого города и его окрестностей. Встреча состоится только через два дня, но уже вчера было заметно, что еще на подъезде к городу усилены меры безопасности за счет сил полиции.

Накануне мне довелось проехать из Милана через железнодорожные узлы Вероны и Венеции Местре. Дальше, правда, путь лежал не в Удине, а в сторону Триеста, однако все равно везде бросились в глазах усиленные полицейские патрули на всех вокзалах. В самом Удине в день матча пройдет демонстрация в защиту Палестины, и власти — как на городском, так и на национальном уровне — обеспокоены тем, что могут возникнуть беспорядки. А то и хуже: теракт против делегации сборной Израиля.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа I, 11.10.2025, 21:45
Эстония
-
Италия
-

Аэропорт, куда прилетит самолет с израильтянами, не называется. Кое-кто говорит, что сборная может даже приземлиться в соседней с Италией Словении и каким-то секретным маршрутом добираться до Удине. Название отеля, где разместится команда, не афишируют, а на правительственном уровне страны была полемика насчет серьезного присутствия в Удине и его окрестностях агентов знаменитой израильской спецслужбы. Сама по себе футбольная составляющая отошла в данном случае в местной прессе на второй план, хотя Италии матч против Израиля очень важен с точки зрения турнирной ситуации.

В самом Удине все подходы к стадиону, где во вторник вечером состоится матч, уже наглухо заблокированы. В день игры предусмотрены серьезные ограничения по передвижению транспорта, о чем уже извещены жители города. У меня много знакомых итальянцев именно в Удине и соседних городках, и ни у одного из них идея проведения встречи с Израилем в родных местах не вызвала энтузиазма и тем более радости. Никто из моих знакомых (а среди них хватает любителей футбола) не хочет идти на стадион из-за суперповышенных мер безопасности и дикого шума в медиа. По состоянию на сегодняшний день на игру продано около 5 тысяч билетов: это одна пятая от общей вместимости стадиона.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа I, 14.10.2025, 21:45
Италия
-
Израиль
-

Власти Удине давно не рады, что согласились принять игру с Израилем именно у себя, но деваться уже некуда. Несколько общественных организаций призывали мэра города отказаться от проведения матча, но у того изначально связаны руки. Судя по всему, ему пришлось отдать свой город под эту проблемную встречу в благодарность за проведение в Удине престижного Суперкубка Европы. Понятно ведь, что в УЕФА кандидатуру Удине пролоббировала федерация футбола Италии. А затем она же подкинула городу головную боль в виде приезда Израиля, когда на Апеннинах никто особо не хотел заниматься организацией.

Короче говоря, матч с Израилем только во вторник, а говорят о нем здесь столько, словно игра сегодня вечером. Тем временем Италии надо побеждать в гостях Эстонию и надеяться на чудо в виде ничьей Израиля в Норвегии. Тогда шансы на первое место в группе еще остаются. В противном случае «Скуадру адзурру» почти наверняка ждут стыковые матчи. Если, конечно, она не проиграет во вторник в Удине Израилю.