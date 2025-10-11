Митинг в поддержку Палестины и секретный маршрут до стадиона. Почему в Италии опасаются приезда сборной Израиля

В самом Удине все подходы к стадиону, где во вторник вечером состоится матч, уже наглухо заблокированы. В день игры предусмотрены серьезные ограничения по передвижению транспорта, о чем уже извещены жители города. У меня много знакомых итальянцев именно в Удине и соседних городках, и ни у одного из них идея проведения встречи с Израилем в родных местах не вызвала энтузиазма и тем более радости. Никто из моих знакомых (а среди них хватает любителей футбола) не хочет идти на стадион из-за суперповышенных мер безопасности и дикого шума в медиа. По состоянию на сегодняшний день на игру продано около 5 тысяч билетов: это одна пятая от общей вместимости стадиона.