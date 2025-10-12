Ричмонд
Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026

Сборная Белоруссии проиграла четвертый матч подряд в квалификации чемпионата мира, потеряв шансы попасть в финальную часть турнира.

Источник: Соцсети

В воскресенье белорусы проиграли шотландцам в Глазго со счетом 1:2. У хозяев поля забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У гостей на 63-й минуте отменили гол Евгения Малашевича, а в компенсированное время забил Глеб Кучко.

В белорусской федерации отметили, что многие моменты встречи были «напрямую связаны с VAR: рефери достаточно часто обращался к просмотру видеоповтора и менял решения».

У белорусов последнее место в группе C, они не смогут уже подняться на второе место, дающее право на дополнительный отборочный раунд. Лидером группы является Шотландия (10 очков в 4 матчах).

Последние два матча в отборе белорусы проведут в ноябре с датчанами и греками.

В 2022 году ФИФА и УЕФА не отстранили сборную Белоруссии, в отличие от команды России, однако белорусы должны играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей.

Шотландия
2:1
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
12.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Hampden Park
Главные тренеры
Стив Кларк
Карлос Алос
Голы
Шотландия
Че Адамс
(Джек Хендри)
15′
Скотт Мактоминай
(Эндрю Робертсон)
84′
Беларусь
Глеб Кучко
(Никита Корзун)
90+6′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
7
Джон Макгинн
4
Скотт Мактоминай
16
Скотт Маккенна
23
Кенни Маклин
2
Энтони Ралстон
72′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
90′
20
Кирон Боуи
10
Че Адамс
88′
14
Леннон Миллер
13
Джек Хендри
72′
15
Джон Суттар
8
Билли Гилмор
88′
9
Линдон Дайкс
Беларусь
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
2
Кирилл Печенин
68′
11
Герман Барковский
4
Александр Мартынович
9
Макс Эбонг
82′
22
Вадим Пигас
56′
23
Трофим Мельниченко
7
Евгений Малашевич
83′
15
Никита Корзун
10
Валерий Громыко
83′
21
Глеб Кучко
5
Егор Пархоменко
90′
13
Сергей Карпович
14
Евгений Яблонский
90′
8
Никита Демченко
Статистика
Шотландия
Беларусь
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
22
Удары в створ
6
3
Угловые
7
6
Фолы
10
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти