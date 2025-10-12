Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026

В воскресенье белорусы проиграли шотландцам в Глазго со счетом 1:2. У хозяев поля забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У гостей на 63-й минуте отменили гол Евгения Малашевича, а в компенсированное время забил Глеб Кучко.