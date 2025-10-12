Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026

В воскресенье белорусы проиграли шотландцам в Глазго со счетом 1:2. У хозяев поля забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У гостей на 63-й минуте отменили гол Евгения Малашевича, а в компенсированное время забил Глеб Кучко.
В белорусской федерации отметили, что многие моменты встречи были «напрямую связаны с VAR: рефери достаточно часто обращался к просмотру видеоповтора и менял решения».
У белорусов последнее место в группе C, они не смогут уже подняться на второе место, дающее право на дополнительный отборочный раунд. Лидером группы является Шотландия (10 очков в 4 матчах).
Последние два матча в отборе белорусы проведут в ноябре с датчанами и греками.
В 2022 году ФИФА и УЕФА не отстранили сборную Белоруссии, в отличие от команды России, однако белорусы должны играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей.
Стив Кларк
Карлос Алос
Че Адамс
(Джек Хендри)
15′
Скотт Мактоминай
(Эндрю Робертсон)
84′
Глеб Кучко
(Никита Корзун)
90+6′
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
7
Джон Макгинн
4
Скотт Мактоминай
16
Скотт Маккенна
23
Кенни Маклин
2
Энтони Ралстон
72′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
90′
20
Кирон Боуи
10
Че Адамс
88′
14
Леннон Миллер
13
Джек Хендри
72′
15
Джон Суттар
8
Билли Гилмор
88′
9
Линдон Дайкс
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
2
Кирилл Печенин
68′
11
Герман Барковский
4
Александр Мартынович
9
Макс Эбонг
82′
22
Вадим Пигас
56′
23
Трофим Мельниченко
7
Евгений Малашевич
83′
15
Никита Корзун
10
Валерий Громыко
83′
21
Глеб Кучко
5
Егор Пархоменко
90′
13
Сергей Карпович
14
Евгений Яблонский
90′
8
Никита Демченко
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти