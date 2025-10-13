Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу

Сборная Кабо-Верде (23 очка) заняла первое место в группе D, следом расположились команды Камеруна (19), Ливии (16), Анголы (12), Маврикия (6) и Эсватини (3). Победители групп автоматически квалифицируются на чемпионат мира. Четыре лучшие сборные из девяти, занявших в своих группах вторые места, в ноябре в Марокко разыграют путевку в межконтинентальные стыковые матчи.