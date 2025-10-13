Ричмонд
Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сборная Кабо-Верде дома обыграла команду Эсватини в матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в африканской зоне и впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть соревнований.

Источник: Пресс-служба сборной Кабо-Верде по футболу

Встреча прошла в Прае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Дайлон Ливраменто (48-я минута), Вилли Семеду (54) и Стопира (90+3). В стартовом составе сборной Кабо-Верде на игру вышел полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

В параллельных матчах сборная Камеруна сыграла вничью с командой Анголы, а сборная Ливии — с командой Маврикия. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Сборная Кабо-Верде (23 очка) заняла первое место в группе D, следом расположились команды Камеруна (19), Ливии (16), Анголы (12), Маврикия (6) и Эсватини (3). Победители групп автоматически квалифицируются на чемпионат мира. Четыре лучшие сборные из девяти, занявших в своих группах вторые места, в ноябре в Марокко разыграют путевку в межконтинентальные стыковые матчи.

Сборная Кабо-Верде стала 22-м участником чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Также сборная Кабо-Верде станет третьим дебютантом предстоящего турнира после сборных Иордании и Узбекистана.