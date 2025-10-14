Сборная Казахстана по футболу потеряла шансы на выход на ЧМ-2026

ТАСС, 14 октября. Сборная Казахстана потеряла шансы на выход на чемпионат мира 2026 года по футболу после того, как сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1) в гостевом матче отборочного турнира.
В составе сборной Казахстана мяч забил Динмухамед Караман (54-я минута). У команды Северной Македонии отличился Энис Барди (74).
Команда Казахстана располагается на четвертой строчке группы J, набрав 7 очков в семи матчах. Сборная Северной Македонии занимает второе место. В ее активе 13 очков в семи встречах. Остальные команды группы провели по 6 матчей. Лидером является сборная Бельгии (14 очков), третье место занимает команда Уэльса (10), замыкает таблицу сборная Лихтенштейна (0).
Свой заключительный матч отборочного турнира сборная Казахстана проведет дома с командой Бельгии 15 ноября. Сборная Северной Македонии в гостях сыграет с командой Уэльса 18 ноября.
На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Благоя Милевски
Талгат Байсуфинов
Энис Барди
74′
Динмухамед Караман
54′
23
Столе Димитриевски
8
Эзджан Алиоски
7
Эльиф Эльмас
10
Энис Барди
5
Джоко Зайков
6
Боян Илиевски
2
Андрей Стойчевски
75′
4
Никола Серафимов
20
Боян Миовски
46′
18
Тихомир Костадинов
19
Милан Ристовски
62′
15
Эльмин Растодер
14
Дарко Велковски
46′
11
Дарко Чурлинов
16
Исник Алими
45+1′
75′
9
Александр Трайковски
12
Мухамеджан Сейсен
90+6′
13
Багдат Каиров
65′
5
Исламбек Куат
81′
9
Ислам Чесноков
6
Алибек Касым
3
Нуралы Алип
11
Ян Вороговский
85′
8
Дамир Касабулат
19
Бактиер Зайнутдинов
64′
85′
14
Наурызбек Жагоров
18
Динмухамед Караман
70′
23
Муроджон Халматов
17
Иван Свиридов
61′
10
Артур Шушеначев
7
Галымжан Кенжебек
61′
20
Даурен Жумат
90+4′
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти