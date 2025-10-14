Дебютант ЧМ по футболу набирал состав в сборную через LinkedIn

«Я создал профиль в LinkedIn, когда учился в колледже, но никогда не смотрел его. Ни с того ни с сего я получил сообщение от тогдашнего тренера Руи Агуаша, но он написал мне на португальском языке. Я подумал, что это спам, и не обратил внимания. Затем, примерно через девять месяцев, он [снова] написал мне: “Привет, Роберто, у тебя была возможность подумать о том, что я тебе сказал?”, — вспоминал Лопес.