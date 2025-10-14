Ричмонд
Дебютант ЧМ по футболу набирал состав в сборную через LinkedIn

Cборная Кабо-Верде 13 октября впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. Защитник команды Пико Лопес рассказал, что попал в сборную через LinkedIn.

Источник: Reuters

Защитник Пико Лопес попал в сборную Кабо-Верде благодаря соцсети для установления деловых контактов LinkedIn. Об этом футболист рассказал The Sun.

«Я создал профиль в LinkedIn, когда учился в колледже, но никогда не смотрел его. Ни с того ни с сего я получил сообщение от тогдашнего тренера Руи Агуаша, но он написал мне на португальском языке. Я подумал, что это спам, и не обратил внимания. Затем, примерно через девять месяцев, он [снова] написал мне: “Привет, Роберто, у тебя была возможность подумать о том, что я тебе сказал?”, — вспоминал Лопес.

После этого футболист через переводчик перевел сообщение, в котором говорилось о поиске новых игроков в состав сборной Кабо-Верде по футболу.

Cборная Кабо-Верде вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, победив в группе D отборочного турнира в Африке. В составе хозяев в этом матче играл футболист «Краснодара» Кевин Ленини.

Первая попытка сборной Кабо-Верде пройти квалификацию на чемпионат мира состоялась в 2002 году. В 2023-м команда дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, а в последней версии рейтинга ФИФА заняла 70-е место.

Кабо-Верде — архипелаг из десяти островов в Атлантическом океане с населением около 600 тыс. человек. Это самая маленькая страна мира по площади, попавшая в финальную часть чемпионата мира. По численности населения меньше людей из числа участников ЧМ за всю историю проживают только в Исландии.

33-летний Лопес имеет ирландские корни: его мать из Ирландии, а отец — из Кабо-Верде. Он выступает за ирландский «Шэмрок Роверс». Всего на счету защитника 38 матчей в составе Кабо-Верде.

Автор: Альвина Цаканян