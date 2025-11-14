Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Сборная ДР Конго с Бонгондой в составе победила Камерун и вышла в финал квалификации ЧМ-2026

Сборная ДР Конго обыграла Камерун (1:0) в полуфинальном матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Источник: Getty Images

Ранее ДР Конго и Камерун оказались в списке из четырех сборных с наибольшим количеством очков на групповом этапе квалификации среди команд, занявших второе место.

Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил конголезский защитник Шансель Мбемба. Полный матч отыграл и атакующий хавбек ДР Конго Тео Бонгонда из московского «Спартака».

В решающем матче африканского отбора ЧМ-2026 сборная ДР Конго поспорит с Нигерией, разгромившей в овертайме Габон (4:1). Победитель сыграет в Межконтинентальном отборе на чемпионат мира.