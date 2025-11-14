Сборная ДР Конго с Бонгондой в составе победила Камерун и вышла в финал квалификации ЧМ-2026

Ранее ДР Конго и Камерун оказались в списке из четырех сборных с наибольшим количеством очков на групповом этапе квалификации среди команд, занявших второе место.
Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил конголезский защитник Шансель Мбемба. Полный матч отыграл и атакующий хавбек ДР Конго Тео Бонгонда из московского «Спартака».
В решающем матче африканского отбора ЧМ-2026 сборная ДР Конго поспорит с Нигерией, разгромившей в овертайме Габон (4:1). Победитель сыграет в Межконтинентальном отборе на чемпионат мира.