Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Модрич признался, что у него был конфликт с Манджукичем и Чорлукой перед ЧМ-2018 в России

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, что не общался с партнерами по сборной Хорватии Марио Манджукичем и Ведраном Чорлукой незадолго до начала чемпионата мира 2018 года.

Источник: Getty Images

На мундиале в России хорваты дошли до финала, где уступили сборной Франции (2:4).

"На меня навесили ярлыки, обвиняли в худобе и в том, что я ничего не добьюсь. Когда я достиг определенного уровня, мне сказали, что я не лидер, хотя это было во мне. Просто иногда не нужно это показывать, потому что есть иерархия. Я всегда равняюсь на лидеров, которые ведут за собой примером, а не словами. Так я и старался.

Когда я стал капитаном, у меня возникли разногласия с некоторыми игроками, и мне пришлось многое с ними пережить. Поскольку считалось, что чемпионат мира 2018 года — последний шанс для целого поколения, они были не просто цифрами, но и главными действующими лицами.

Я не разговаривал с Манджукичем весь год, но во время подготовки поговорил с ним и решил нашу проблему. В конечном счете, это была мелочь. Мы оба пустили все на самотек, все казалось неразрешимым, а все на самом деле было мелочью. То же самое и с Чарли (Чорлукой), некоторые его высказывания мне не понравились. Мы немного поговорили по телефону, но в итоге решили все лично. Я избавился от этих проблем и поехал на чемпионат мира с ясной головой. У меня было предчувствие, что нас ждет нечто великое, я ему это и сказал", — признался Модрич в интервью Славену Биличу на телеканале Arena Sport.