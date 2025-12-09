Модрич признался, что у него был конфликт с Манджукичем и Чорлукой перед ЧМ-2018 в России

Я не разговаривал с Манджукичем весь год, но во время подготовки поговорил с ним и решил нашу проблему. В конечном счете, это была мелочь. Мы оба пустили все на самотек, все казалось неразрешимым, а все на самом деле было мелочью. То же самое и с Чарли (Чорлукой), некоторые его высказывания мне не понравились. Мы немного поговорили по телефону, но в итоге решили все лично. Я избавился от этих проблем и поехал на чемпионат мира с ясной головой. У меня было предчувствие, что нас ждет нечто великое, я ему это и сказал", — признался Модрич в интервью Славену Биличу на телеканале Arena Sport.