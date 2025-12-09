Модрич признался, что у него был конфликт с Манджукичем и Чорлукой перед ЧМ-2018 в России

На мундиале в России хорваты дошли до финала, где уступили сборной Франции (2:4).
"На меня навесили ярлыки, обвиняли в худобе и в том, что я ничего не добьюсь. Когда я достиг определенного уровня, мне сказали, что я не лидер, хотя это было во мне. Просто иногда не нужно это показывать, потому что есть иерархия. Я всегда равняюсь на лидеров, которые ведут за собой примером, а не словами. Так я и старался.
Когда я стал капитаном, у меня возникли разногласия с некоторыми игроками, и мне пришлось многое с ними пережить. Поскольку считалось, что чемпионат мира 2018 года — последний шанс для целого поколения, они были не просто цифрами, но и главными действующими лицами.
Я не разговаривал с Манджукичем весь год, но во время подготовки поговорил с ним и решил нашу проблему. В конечном счете, это была мелочь. Мы оба пустили все на самотек, все казалось неразрешимым, а все на самом деле было мелочью. То же самое и с Чарли (Чорлукой), некоторые его высказывания мне не понравились. Мы немного поговорили по телефону, но в итоге решили все лично. Я избавился от этих проблем и поехал на чемпионат мира с ясной головой. У меня было предчувствие, что нас ждет нечто великое, я ему это и сказал", — признался Модрич в интервью Славену Биличу на телеканале Arena Sport.