Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26

Оргкомитет чемпионата мира в Сиэтле планируют провести акцию в поддержку ЛГБТ на матче сборных Ирана и Египта.

Источник: AP 2024

Египетская футбольная ассоциация направила письмо в ФИФА, в котором осудила планируемую акцию поддержки ЛГБТ-движения («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России) на матче против Ирана в рамках ЧМ-2026, и заявила об отказе участвовать в ней.

Оргкомитет ЧМ-2026 в Сиэтле запланировал акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field 26 июня во время матча чемпионата мира. После жеребьевки турнира стало известно, что в этот день там сыграют сборные Египта и Ирана.

«Египетская футбольная ассоциация направила официальное письмо в ФИФА, категорически отвергая проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма во время матча сборной Египта против Ирана. Федерация полностью отвергает подобные действия, которые прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям региона, особенно в арабских и исламских обществах», — говорится в сообщении организации.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские власти намерены выразить протест и направить письмо в ФИФА в связи с планируемой акцией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).