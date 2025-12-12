Холанд: «Возможно, заплачу, когда буду петь гимн Норвегии на чемпионате мира»

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
17.50
X
5.25
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.65
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
0
:
Рома
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Фейеноорд
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.30
П2
1.23
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
82.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.55
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.50
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.45
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.25
П2
2.61
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.80
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.25
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.89
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.50
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Холанд: «Возможно, заплачу, когда буду петь гимн Норвегии на чемпионате мира»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

«Я впервые сыграю на чемпионате мира, и это потрясающе. Мой отец [Альф-Инге Холанд] играл на ЧМ-1994 в США. Поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно нечто особенное. Это будет невероятно. У меня будут мурашки по коже. Может быть, я даже заплачу, когда буду петь национальный гимн», — цитирует Холанда City Report.

Норвегия выиграла все восемь матчей в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира. Холанд стал лучшим бомбардиром квалификационного раунда в Европе с 16 забитыми мячами.

На групповом этапе ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Францией, Сенегалом и командой, которая квалифицируется на турнир через межконтинентальные стыки.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти