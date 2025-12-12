Холанд: «Возможно, заплачу, когда буду петь гимн Норвегии на чемпионате мира»

«Я впервые сыграю на чемпионате мира, и это потрясающе. Мой отец [Альф-Инге Холанд] играл на ЧМ-1994 в США. Поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно нечто особенное. Это будет невероятно. У меня будут мурашки по коже. Может быть, я даже заплачу, когда буду петь национальный гимн», — цитирует Холанда City Report.
Норвегия выиграла все восемь матчей в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира. Холанд стал лучшим бомбардиром квалификационного раунда в Европе с 16 забитыми мячами.
На групповом этапе ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Францией, Сенегалом и командой, которая квалифицируется на турнир через межконтинентальные стыки.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти