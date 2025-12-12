Холанд: «Возможно, заплачу, когда буду петь гимн Норвегии на чемпионате мира»

«Я впервые сыграю на чемпионате мира, и это потрясающе. Мой отец [Альф-Инге Холанд] играл на ЧМ-1994 в США. Поэтому возможность поехать в США и сыграть там на чемпионате мира — это действительно нечто особенное. Это будет невероятно. У меня будут мурашки по коже. Может быть, я даже заплачу, когда буду петь национальный гимн», — цитирует Холанда City Report.