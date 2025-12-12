ФИФА поставила крест на болельщиках: цены на ЧМ-2026 шокируют мир

Согласно информации, полученной FSE от национальных федераций и подтверждённой через неофициальные каналы распространения прайс-листов, минимальная стоимость билетного маршрута для болельщика, сопровождающего свою сборную от первого группового матча до финала по программе для национальных ассоциаций (PMA), составит не менее 6900 долларов США. Это почти в пять раз превышает аналогичные затраты на ЧМ-2022 в Катаре, где схожий маршрут обходился примерно в 1400 долларов.