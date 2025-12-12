ФИФА поставила крест на болельщиках: цены на ЧМ-2026 шокируют мир

Болельщики по всему миру выступают против цен на билеты ЧМ-2026: призыв к ФИФА пересмотреть политику продаж.
Футбольные болельщики из различных стран инициировали кампанию с требованием прекратить текущую продажу билетов на чемпионат мира 2026 года в связи с резким ростом их стоимости. Турнир, запланированный на лето следующего года, пройдёт на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Однако растущая обеспокоенность по поводу финансовой доступности мероприятия вызвала критику со стороны европейских фанатских организаций.
Европейская ассоциация футбольных болельщиков (Football Supporters Europe, FSE) официально призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) приостановить продажу билетов, выделяемых национальным ассоциациям-участницам, и пересмотреть существующую ценовую политику. По оценке FSE, предложенные тарифы достигли «грабительского» уровня, что ставит под угрозу участие в турнире обычных болельщиков, в первую очередь — приверженцев национальных сборных, традиционно составляющих ядро международной аудитории ЧМ.
Согласно информации, полученной FSE от национальных федераций и подтверждённой через неофициальные каналы распространения прайс-листов, минимальная стоимость билетного маршрута для болельщика, сопровождающего свою сборную от первого группового матча до финала по программе для национальных ассоциаций (PMA), составит не менее 6900 долларов США. Это почти в пять раз превышает аналогичные затраты на ЧМ-2022 в Катаре, где схожий маршрут обходился примерно в 1400 долларов.
Кроме того, FSE указала, что право на участие в билетной программе PMA требует от болельщиков внесения полной суммы уже в начале 2026 года — за несколько месяцев до старта турнира и до подтверждения даже попадания команды в финальную стадию. Такая схема создаёт дополнительный финансовый риск для фанатов.
Особую критику вызвало решение ФИФА исключить доступ к билетам самой низкой ценовой категории (категория 4) через каналы национальных ассоциаций. По заявлениям FSE, эти билеты будут зарезервированы для публичной продажи и подвергнуты динамическому ценообразованию — механизму, при котором конечная цена формируется в зависимости от спроса и может многократно превысить базовую стоимость. В FSE расценили это как серьёзное нарушение многолетней практики, по которой наиболее преданные болельщики имели приоритетный доступ к бюджетным местам.
Организация назвала принятое решение «монументальным предательством» традиций чемпионатов мира, подчеркнув, что присутствие иностранных фанатов исторически играло ключевую роль в формировании атмосферы турнира — как на стадионах, так и вне их.
Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отказывается от единообразного ценообразования на матчи группового этапа. Вместо этого внедряется дифференцированная система, где стоимость билетов одной и той же категории может варьироваться в зависимости от оценки «привлекательности» матча — критерия, не имеющего чёткого методологического обоснования. Это, по мнению FSE, дополнительно снижает прозрачность ценообразования и создаёт неравные условия для болельщиков разных сборных.
Расчёты FSE показывают, что для семьи из четырёх человек посещение ЧМ-2026 может обойтись в сумму около 30 000 долларов, включая билеты, перелёты и проживание. Даже при условии наличия умеренных расходов на сопутствующие нужды, такие затраты недоступны для подавляющего большинства болельщиков в Европе и за её пределами.
FSE призвала ФИФА немедленно приостановить реализацию билетов и инициировать широкие консультации с национальными ассоциациями, представителями болельщиков и другими заинтересованными сторонами с целью выработки справедливой и прозрачной модели, соответствующей принципам универсальности, традиционной открытости и культурного значения чемпионата мира по футболу.
На данный момент ФИФА официальных комментариев по этому вопросу не предоставила.