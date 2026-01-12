Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Израиль не наказали, когда он устроил геноцид палестинскому народу при поддержке США, Инфантино вручил Трампу премию мира. Никаких санкций не будет». Колосков о позиции Гашека по ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что Доминик Гашек поддержал идею лишить США права проведения ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ ранее поддержал публикацию, в которой предлагается лишить США права на проведение ЧМ-2026 по футболу после ударов американцев по объектам в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро.

"Никаких санкций не будет, я об этом неоднократно заявлял. Израиль не подвергли санкциям, когда он устроил геноцид палестинскому народу при поддержке США. При этом Инфантино вручает премию мира Дональду Трампу.

Поэтому никаких санкций не будет, и смысла обсуждать это нет. Мы реалисты и понимаем, как все устроено. Стоит ввести санкции — и Трамп отменит проведение чемпионата мира, а ФИФА обанкротится", — сказал Колосков.