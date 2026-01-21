Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
В Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что не поддерживает бойкот чемпионата мира по футболу-2026 в США. Его слова передает VG.

Источник: РИА "Новости"

«Я не поддерживаю бойкот как общую меру. Сейчас у нас есть некоторые разногласия с США, но не такие, которые заставили бы нас бойкотировать чемпионат мира по футболу. И, по крайней мере, тот чемпионат мира по футболу, в котором мы сами будем участвовать», — заявил Стере.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017−2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.