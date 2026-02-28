Глава Иранской футбольной федерации допустил снятие сборной с чемпионата мира

ТАСС, 28 февраля. Сборная Ирана вряд ли примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж, комментарий которого приводит газета Marca.
«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — сказал Тадж.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью не допустить получения исламской республикой ядерного оружия и устранения ракетной угрозы. СМИ сообщили об ответных пусках ракет со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. Агентство Reuters со ссылкой на источник передало информацию об эвакуации американской базы Аль-Удейд в Катаре. Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство, в регионе приостановлены рейсы.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир, команда Израиля не смогла пройти отбор. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Сборная США была освобождена от отборочного турнира как один из организаторов финальной части.