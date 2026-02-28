Глава Иранской футбольной федерации допустил снятие сборной с чемпионата мира

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
8.50
П2
1.13
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
2.65
П2
2.30
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.37
П2
23.00
Футбол. Первая лига
01.03
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Глава Иранской футбольной федерации допустил снятие сборной с чемпионата мира

Турнир пройдет летом в США, Мексике и Канаде.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 февраля. Сборная Ирана вряд ли примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж, комментарий которого приводит газета Marca.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — сказал Тадж.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью не допустить получения исламской республикой ядерного оружия и устранения ракетной угрозы. СМИ сообщили об ответных пусках ракет со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. Агентство Reuters со ссылкой на источник передало информацию об эвакуации американской базы Аль-Удейд в Катаре. Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство, в регионе приостановлены рейсы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир, команда Израиля не смогла пройти отбор. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Сборная США была освобождена от отборочного турнира как один из организаторов финальной части.