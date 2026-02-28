Глава Иранской футбольной федерации допустил снятие сборной с чемпионата мира

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью не допустить получения исламской республикой ядерного оружия и устранения ракетной угрозы. СМИ сообщили об ответных пусках ракет со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. Агентство Reuters со ссылкой на источник передало информацию об эвакуации американской базы Аль-Удейд в Катаре. Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство, в регионе приостановлены рейсы.