Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

В истории чемпионатов мира уже были случаи, когда команды отказывались от участия в турнире. В 1930 году отказ европейских команд, в том числе из Германии и Италии, позволил сборным Югославии, Румынии и Бельгии сыграть на мундиале. В 1950 году команда Индии автоматически квалифицировалась в финальную стадию турнира после отказа соперников по азиатской группе из Филиппин, Индонезии и Мьянмы. В конечном итоге сборная Индии так и не выступила на турнире, сославшись на экономические проблемы при подготовке. Однако в футбольном мире до сих пор сохранилась устойчивая легенда, по которым индийские футболисты отказались от соревнований из-за запрета ФИФА играть босиком, несмотря на выступление в подобной «экипировке» на Олимпийских играх 1948 года.