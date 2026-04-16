Иранские футболисты хотят сыграть на ЧМ-2026, заявил Инфантино

Президент ФИФА Инфантино: футболисты сборной Ирана хотят сыграть на ЧМ-2026.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что игроки сборной Ирана хотят сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.

«Иранская команда приедет, это точно. Мы надеемся, что к тому времени ситуация, конечно, станет мирной — это определенно поможет. Но иранцы должны приехать. Они представляют свой народ. Они квалифицировались. Игроки хотят играть. Я ездил к ним две недели назад, у них был сбор в Анталье. И они действительно хотят играть. И они должны играть — спорт должен быть вне политики», — приводит слова Инфантино ESPN.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.