В Иране пока не приняли решение о поездке сборной в Америку на ЧМ-2026

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Иран пока не принял решения по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
«Возможно, решением станет то, что мы не поедем, но если будет решено ехать, то мы в любом случае должны быть готовы. Принятие решения связано с текущими условиями», — сказал Доньямали иранским СМИ, отметив, что вопрос будет решаться правительством и, возможно, Высшим советом национальной безопасности Ирана.
Он повторил, что условие для участия сборной в чемпионате мира — обеспечение безопасности спортсменов. Прежде Иран вел переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.