Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
Футбол. Англия
22:00
Брайтон
:
Челси
Все коэффициенты
Футбол. Испания
22:30
Жирона
:
Бетис
Все коэффициенты
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Алавес
Все коэффициенты
В Иране пока не приняли решение о поездке сборной в Америку на ЧМ-2026

Доньямали: Иран пока не принял решение об участии в ЧМ-2026.

Источник: РИА Новости Спорт

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Иран пока не принял решения по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

«Возможно, решением станет то, что мы не поедем, но если будет решено ехать, то мы в любом случае должны быть готовы. Принятие решения связано с текущими условиями», — сказал Доньямали иранским СМИ, отметив, что вопрос будет решаться правительством и, возможно, Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Он повторил, что условие для участия сборной в чемпионате мира — обеспечение безопасности спортсменов. Прежде Иран вел переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.