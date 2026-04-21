СМИ: ФИФА не пускает в продажу билеты на ЧМ-2026, создавая иллюзию нехватки

Ранее СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. Билеты на матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдет 11 июня в Мехико, доступны по цене 2985 долларов (ранее они стоили 2355 долларов).