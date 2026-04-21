СМИ: ФИФА не пускает в продажу билеты на ЧМ-2026, создавая иллюзию нехватки

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) якобы не пускает в продажу часть билетов на матчи предстоящего чемпионата мира 2026 года в попытках создать иллюзию нехватки билетов, утверждает газета Athletic со ссылкой на внутренние документы федерации.
Ранее СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. Билеты на матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдет 11 июня в Мехико, доступны по цене 2985 долларов (ранее они стоили 2355 долларов).
«На большинство или все матчи чемпионата мира ФИФА, похоже, не продает билеты, создавая иллюзию дефицита», — говорится в публикации.
При этом документы, распространенные среди организаторов матчей, указывают, что как минимум на матч открытия продажи билетов отстают от запланированных показателей и продаж билетов на другие игры чемпионата.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.