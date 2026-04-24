США не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026 по футболу, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026 по футболу, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира этого года с учетом нынешней геополитической обстановки. На странице иранского посольства в Мексике в соцсети X 17 марта появлялась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в латиноамериканское государство.
«Никто со стороны США не говорил им, что они не могут приехать», — сказал Рубио во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава госдепа также утверждает, что США волнуют не иранские спортсмены, а некоторые другие члены спортивной делегации, которые якобы могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Газета Financial Times в четверг написала, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между лидерами двух западных стран. Издание уточнило, что американский лидер Дональд Трамп ведет футбольную дипломатию, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных союзников по НАТО после конфликта из-за военных баз и перепалки вокруг критики папы Римского Льва XIV.