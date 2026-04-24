США не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026 по футболу, заявил Рубио

Газета Financial Times в четверг написала, что спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить команду Ирана на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между лидерами двух западных стран. Издание уточнило, что американский лидер Дональд Трамп ведет футбольную дипломатию, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных союзников по НАТО после конфликта из-за военных баз и перепалки вокруг критики папы Римского Льва XIV.