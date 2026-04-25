Электричка за 150 долларов, нераспроданные билеты и лживые обещания ФИФА. Пока ЧМ-2026 — одна большая проблема

До старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике остается менее 50 дней. При этом новости, которые приходят из Северной Америки в связи с турниром, трудно назвать радостными или оптимистичными.
Неясность с участниками
Для начала стоит напомнить, что из-за военного конфликта США и Ирана до сих пор непонятно, приедет ли на турнир азиатская сборная, которой по итогам жеребьевки выпало играть как раз в Соединенных Штатах, а именно в Лос-Анджелесе и Сиэтле. Президент ФИФА Джанни Инфантино уверяет, что все будет в порядке, но уверенности в этом, прямо скажем, нет.
Кроме того, даже если иранские власти дадут добро на участие национальной команды в ЧМ-2026, придется как-то решать кучу других вопросов — от логистических до связанных с безопасностью. Кстати, Иран до сих пор находится в американском стоп-листе — гражданам Исламской Республики полностью запрещен въезд в США. В список, который был обновлен 15 декабря 2025 года, входит и Гаити, чья сборная тоже отобралась на финальный турнир ЧМ-2026 и которой тоже выпало играть матчи группового этапа в Соединенных Штатах.
Кроме того, Кот-д’Ивуар и Сенегал находятся в списке стран, которым ограничены выдача виз и въезд в страну. В прокламации, подписанной президентом США Дональдом Трампом, говорится, что для определенных категорий граждан — таких как спортсмены и дипломаты — действуют исключения, но в состав делегации сборной входят не только игроки и тренерский штаб. Так что не будет ничего удивительного в том, если до США не доберутся, например, сенегальские массажисты и физиотерапевты.
Но даже если все сборные, участвующие в турнире, доедут до США в более или менее полном составе и обойдется без громкого скандала, радоваться рано. Потому что новости о чемпионате мира, приходящие из Северной Америки последние пару недель, заставляют челюсть двигаться куда-то в сторону пола.
Электричка за 150 долларов
Так, например, власти штата Нью-Джерси официально подтвердили, что в дни матчей стоимость билетов категории «туда и обратно» на поезд из центра Нью-Йорка до стадиона «Метлайф» в Ист-Рутерфорде составит 150 долларов.
Теперь немного контекста. «Метлайф Стэдиум» — главная арена чемпионата мира, где пройдут восемь игр, включая финал. На групповом этапе здесь свои матчи проведут такие топ-команды, как Бразилия, Англия, Германия и Франция. Стадион находится в пригороде Нью-Йорка — Ист-Рутерфорде. Самый простой и удобный вид общественного транспорта, чтобы туда добраться, — электричка с вокзала Пенн, расположенного в центре Манхэттена. Дорога занимает 15 минут, а стоимость билета «туда и обратно» в обычные дни — 12,5 доллара, то есть более чем в 10 раз меньше.
Ситуация усугубляется еще и тем, что, согласно решению властей Нью-Джерси, огромные парковки у арены по большей части не будут доступны болельщикам во время ЧМ-2026. Почему? По соображениям безопасности. Так что особого выбора, кроме как заплатить 150 долларов, и нет.
По тому же пути решили пойти и в Бостоне. Билеты на специальные экспресс-автобусы до стадиона «Жилетт», расположенного в Фоксборо — это примерно в 50 километрах от столицы штата Массачусетс, — будут стоить 95 долларов. А цена проезда на пригородном поезде составит 80 долларов. Для сравнения, когда на «Жилетт» свои матчи проводит «Нью-Ингленд Пэтриотс» или проходят какие-то большие концерты, цена билета на этот поезд составляет 20 долларов, то есть почти в пять раз меньше.
Впрочем, власти в том же Нью-Джерси утверждают, что у них нет иного выбора. По их словам, только так они могут возместить свои расходы: затраты на перевозку болельщиков во время проведения чемпионата мира составят 62 миллиона долларов, а внешние субсидии на это — лишь 14 миллионов.
«Эти цены нельзя назвать завышенными. Мы просто пытаемся возместить наши затраты», — заявил гендиректор компании NJ Transit Крис Коллури.
Губернатор Нью-Джерси Мики Шерилл призвала ФИФА компенсировать штату эти транспортные расходы.
«Если этого не произойдет, мы не будем спонсировать владельцев билетов на матчи чемпионата мира за счет обычных жителей Нью-Джерси, которые ежедневно пользуются услугами NJ Transit», — говорится в обращении Шерилл.
Разумеется, никакие расходы ФИФА никому компенсировать не будет. Политика этой организации, равно как и МОК, проста — проблемы и расходы организаторов их не касаются. Другое дело, что для стран вроде России, Катара или Саудовской Аравии, где проходили или пройдут чемпионаты мира, организация такого турнира — вопрос государственного престижа, чего нельзя сказать про США.
Но есть и хорошие новости. Многие города — в частности, Лос-Анджелес, Филадельфия, Атланта, Хьюстон — заявили, что на время чемпионата мира цены на проезд в общественном транспорте останутся неизменными, а в мэрии Канзас-Сити уверили, что билет туда и обратно на специальный шаттл до находящегося в глухом пригороде и чистом поле стадиона «Арроухэд» будет стоить всего 15 долларов. Другое дело, что в тех же Лос-Анджелесе или Хьюстоне общественный транспорт, мягко говоря, развит не очень сильно.
Нераспроданные билеты
Впрочем, далеко не факт, что на стадионах будут толпы болельщиков. По информации The Athletic, плохо продаются билеты даже на матч открытия американской части турнира США — Парагвай, который состоится в ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Лос-Анджелесе. Согласно документу из ФИФА и оргкомитета, оказавшемуся в распоряжении журналистов, по состоянию на 10 апреля на игру продано всего 40 934 билета, тогда как вместимость «Соу-Фай Стэдиум» — больше 69 тысяч зрителей.
Занятно, что, согласно тому же документу, на игру Иран — Новая Зеландия, которая пройдет на этой же арене тремя днями позже, реализовано более 50 тысяч билетов. Объясняется это довольно просто: во-первых, в Лос-Анджелесе и в целом в Южной Калифорнии проживает очень крупная иранская диаспора, так что эти места иногда даже зовут «Теранджелесом» (игра слов от Тегеран и Лос-Анджелес); во-вторых, ценами на билеты. Самые дешевые на матч США — Парагвай стоят 1120 долларов, однако хуже всего пока раскупаются билеты двух других категорий — за 2730 и 1960 долларов, что, в общем, совершенно неудивительно.
Среди других проблемных с точки зрения реализации зрительских мест матчей такие афиши, как Узбекистан — ДР Конго, Саудовская Аравия — Кабо-Верде, Новая Зеландия — Египет.
Однако до старта чемпионата мира еще полтора месяца, ажиотаж будет расти, и с большой долей вероятности позорных зияющих пустот на трибунах все же не будет.
Грустные отельеры
При этом североамериканские отельеры бьют тревогу, поскольку обещания золотых гор от ФИФА оказались, скажем так, не вполне правдивы. Обещания эти были даны в прошлом году в выпущенном международной ассоциацией отчете о том социально-экономическом воздействии, которое чемпионат мира окажет на экономику США. Там говорилось, что турнир может способствовать росту ВВП США на сумму в 40,9 миллиарда долларов.
После того как в декабре 2025 года состоялась жеребьевка финального турнира и расписание стало более или менее понятно, цены на отели в 16 городах, где пройдут матчи чемпионата мира, взлетели в среднем на 300%. Если же говорить про американскую часть турнира, являющуюся, как ни крути, основной, то там был скачок с 315 до 1028 долларов за ночь на даты в середине июня.
Сейчас же цены поползли вниз, опустившись на 40% от пиковых значений.
«Нет никакого рога изобилия, о котором говорила ФИФА», — грустно констатирует для The New York Times председатель ассоциации отелей Нью-Йорка Виджай Даджапани.
«Чемпионат мира, по крайней мере сейчас, не стал точкой взрывного роста, как мы надеялись», — это слова председателя правления сети «Хилтон» Криса Нассетты.
Понятно, что средние цены на отели — это как средняя температура по больнице. Но в любом случае даже обычная средняя стоимость номера в 315 долларов — это много. Добавьте к этому ужесточившуюся при администрации Трампа иммиграционно-визовую политику, скакнувшие вверх в последние пару месяцев цены на авиабилеты из-за ситуации на Ближнем Востоке, дорогущие билеты на сами матчи — поездку на чемпионат мира теперь может себе позволить весьма ограниченное количество людей даже в Европе, не говоря уже об Африке или Латинской Америке.
При этом красивые цифры из отчета ФИФА основывались на предположении, что 40% от числа зрителей на стадионах составят иностранцы. А Инфантино в середине апреля заявил, что летом в США приедут десятки миллионов людей — просто чтобы ощутить атмосферу. В ситуации, когда получить американскую визу — сложнейший квест, а один перелет стоит целое состояние, эти слова выглядят как издевательство. Ну или это речь совершенно оторванного от реальности человека, хотя нет сомнений, что сам Инфантино и его друзья и приспешники летом отлично проведут в США время, причем, разумеется, не за свой счет.
В общем, ощущения приближения всемирного фестиваля и праздника пока не просматривается. Хотя, возможно, ближе к началу что-то и изменится.
Дмитрий Гирин