Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.87
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.36
П2
3.92

ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026, пишут СМИ

Guardian: ФИФА под давлением ассоциаций увеличила призовой фонд ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) принципиально согласилась увеличить призовой фонд чемпионата мира 2026 после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу предстоящих расходов, сообщает Guardian.

В декабре совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд турнира в размере 727 млн долларов. Согласно документу, все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.

По данным источника, дополнительное финансирование будет утверждено на заседании совета ФИФА в Ванкувере на этой неделе. Таким образом, ФИФА отреагировала на высказанные несколькими национальными ассоциациями опасения по поводу того, что высокие расходы на поездки, операционные расходы и налоги в США летом приведут к убыткам, даже если их команды успешно выступят на турнире.

«В преддверии заседания совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру об увеличении доступных доходов. Это включает в себя предлагаемое увеличение финансовых взносов всем командам, прошедшим квалификацию на чемпионат мира, а также увеличение финансирования развития, доступного всем 211 ассоциациям-членам», — говорится в заявлении представителя ФИФА.

Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Он будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.