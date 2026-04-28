Джанашия: на ЧМ-2026 сборные России и Грузии боролись бы за выход в плей-офф

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия высказался об отсутствии национальных команд России и Грузии на чемпионате мира 2026 года, а также оценил уровень команд.

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия высказался об отсутствии национальных команд России и Грузии на чемпионате мира 2026 года, а также оценил уровень команд.

«Без сборных России и Грузии за чемпионатом мира будет смотреть не так интересно. Эти команды точно добавили бы турниру зрелищности. В обеих сборных сейчас собраны талантливые молодые игроки. В России это Кисляк и Батраков. В Грузии это Кварацхелия и Мамардашвили. На чемпионате мира наши сборные боролись бы за выход в плей-офф. Они бы не были проходными командами», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три BetBoom встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала BetBoom матчей будет объявлено дополнительно.

В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

