Джанашия: на ЧМ-2026 сборные России и Грузии боролись бы за выход в плей-офф

«Без сборных России и Грузии за чемпионатом мира будет смотреть не так интересно. Эти команды точно добавили бы турниру зрелищности. В обеих сборных сейчас собраны талантливые молодые игроки. В России это Кисляк и Батраков. В Грузии это Кварацхелия и Мамардашвили. На чемпионате мира наши сборные боролись бы за выход в плей-офф. Они бы не были проходными командами», — сказал Джанашия Metaratings.ru.