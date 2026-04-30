Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.40
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Канада выделит $106 млн на обеспечение безопасности ЧМ-2026

Ванкувер и Торонто, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2026 года, получат средства, которые «помогут полиции отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности».

Источник: Getty Images

Правительство Канады выделит 145 млн канадских долларов ($106 млн) на обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, заявил министр общественной безопасности страны Гэри Анандасангари. Его слова передает Reuters.

Деньги будут направлены в бюджеты Ванкувера ($73,15 млн) и Торонто ($32,9 млн), в которых пройдут матчи турнира. Как пишет газета The Globe and Mail, это поможет полиции «отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности, связанные с хулиганством, массовыми протестами и терактами». По данным издания, к турниру привлекут иностранных полицейских в штатском или «сотрудников футбольной разведки», которые будут сотрудничать с местной полицией и контролировать болельщиков.

Ранее Оттава уже выделяла на эти цели 220 млн канадских долларов ($160,9 млн) принимающим городам.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.