Канада выделит $106 млн на обеспечение безопасности ЧМ-2026

Деньги будут направлены в бюджеты Ванкувера ($73,15 млн) и Торонто ($32,9 млн), в которых пройдут матчи турнира. Как пишет газета The Globe and Mail, это поможет полиции «отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности, связанные с хулиганством, массовыми протестами и терактами». По данным издания, к турниру привлекут иностранных полицейских в штатском или «сотрудников футбольной разведки», которые будут сотрудничать с местной полицией и контролировать болельщиков.