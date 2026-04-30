Канада выделит $106 млн на обеспечение безопасности ЧМ-2026

Правительство Канады выделит 145 млн канадских долларов ($106 млн) на обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, заявил министр общественной безопасности страны Гэри Анандасангари. Его слова передает Reuters.
Деньги будут направлены в бюджеты Ванкувера ($73,15 млн) и Торонто ($32,9 млн), в которых пройдут матчи турнира. Как пишет газета The Globe and Mail, это поможет полиции «отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности, связанные с хулиганством, массовыми протестами и терактами». По данным издания, к турниру привлекут иностранных полицейских в штатском или «сотрудников футбольной разведки», которые будут сотрудничать с местной полицией и контролировать болельщиков.
Ранее Оттава уже выделяла на эти цели 220 млн канадских долларов ($160,9 млн) принимающим городам.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.