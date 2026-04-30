Кордоба: «Очень жаль, что Россия не выступит на ЧМ. Она заслуживает быть там»

Нападающий «Краснодара», лидер гонки бомбардиров в текущем сезоне РПЛ Джон Кордоба высказался о выступлении за сборную Колумбии, а также об отстранении России от международных соревнований.

— Почему ты только в 30 лет дебютировал за сборную?

— Так распорядился Бог, он хотел, чтобы так произошло в этот момент. Прекрасное время! Пока все идет хорошо. Нелегко доказывать свою состоятельность сейчас, когда российский футбол отстранен. Но появляется еще больше мотивации выделяться в клубе. Все это складывается в общую картину. РПЛ — конкурентный и сильный чемпионат. И тренеры это видят.

— За кого болеть россиянам на чемпионате мира?

— Очень жаль, что Россия не выступит на ЧМ. Она заслуживает быть там. Этот момент еще наступит. Нам будет приятно, если россияне будут болеть за нас, — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

На чемпионате мира 2026 года Колумбия сыграет в одной группе с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.