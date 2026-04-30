Инфантино подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026 в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи на территории США.
«Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность», — заявил Инфантино.
Из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана участие страны в чемпионате мира было под вопросом. Министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали в марте говорил, что национальная команда не выступит на турнире. Позднее стало известно, что иранцы хотят перенести матчи своей команды в Мексику.
В апреле Инфантино заявил, что иранская команда «абсолютно точно» приедет на турнир. Позднее в Иране объявили о полной готовности сборной к участию в чемпионате мира.
Иранцы попали в группу G с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом, матчи запланированы в Инглвуде (Калифорния) и Сиэтле.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.