Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.98
П2
4.47
Ноттингем Форест
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
4.21
X
2.10
П2
3.61
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
2
Все коэффициенты
П1
15.20
X
4.42
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.65
П2
19.50
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
01.05
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.08

Инфантино подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026 в США

Джанни Инфантино сообщил на конгрессе ФИФА в Ванкувере, что сборная Ирана выступит в чемпионате мира 2026 года и сыграет свои матчи в США.

Источник: Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи на территории США.

«Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность», — заявил Инфантино.

Из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана участие страны в чемпионате мира было под вопросом. Министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали в марте говорил, что национальная команда не выступит на турнире. Позднее стало известно, что иранцы хотят перенести матчи своей команды в Мексику.

В апреле Инфантино заявил, что иранская команда «абсолютно точно» приедет на турнир. Позднее в Иране объявили о полной готовности сборной к участию в чемпионате мира.

Иранцы попали в группу G с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом, матчи запланированы в Инглвуде (Калифорния) и Сиэтле.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.