Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не имеет возражений против участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Белом доме.
Трампа попросили прокомментировать заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино: на конгрессе в Ванкувере тот подтвердил, что сборная Ирана выступит на ЧМ-2026.
«Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — ответил американский лидер.
С 28 февраля США и Израиль проводили военную операцию против Ирана. Уже в первые дни боевых действий погибли аятолла Али Хаменеи и армейское руководство Ирана. Тегеран, со своей стороны, бил по объектам на Ближнем Востоке. С прошлой недели в регионе действует перемирие, но его дальнейшая судьба непонятна.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта говорил, что иранская сборная не выступит на турнире. На следующий день президент США заявил, что не считает целесообразным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026.
В апреле Инфантино заявил, что иранская команда «абсолютно точно» приедет на турнир. Позднее в Иране объявили о полной готовности сборной к участию в чемпионате мира.
Сборная Ирана на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три встречи пройдут на территории США: две — в Инглвуде (штат Калифорния), одна — в Сиэтле (штат Вашингтон).
Турнир впервые в истории пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире сыграют 48 команд вместо привычных 32.