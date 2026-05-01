«Мы страдаем». Инфантино попытался помирить Израиль и Палестину в прямом эфире — у него не вышло

Дипломатический скандал произошел на конгрессе ФИФА в Ванкувере. Президент организации Джанни Инфантино решил выступить в роли миротворца, пригласив на сцену представителей израильской и палестинской футбольных федераций для совместного фото и рукопожатия. Однако попытка провалилась.
«Мы страдаем»
Все произошло после выступлений делегатов, когда Инфантино призвал вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулимана и главу Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба подняться на сцену.
Сулиман согласился, а Раджуб воспротивился и вступил в напряженную дискуссию с Инфантино. Президент ФИФА несколько раз пытался свести стороны. Он сжимал руки Джибриля, уговаривал его, но безуспешно — тот отказался от рукопожатий, заявив: «Мы страдаем». В конце концов «миротворец» по очереди обнял обоих мужчин, после чего они покинули сцену. Сам Инфантино вернулся к трибуне, где анонсировал международный детский турнир.
«Позвольте мне поблагодарить двух представителей Израиля и Палестины, которые имеют одинаковые права и обязанности и являются членами ФИФА. Мы будем работать вместе, давайте сделаем это, чтобы дать надежду детям… У нас скоро состоится прекрасный турнир среди игроков до 15 лет, на который мы пригласим все 211 стран. Давайте работать вместе ради детей», — сказал чиновник.
Позже в смешанной зоне Раджуб объяснил свою позицию журналистам. «Для меня спорт есть спорт. И это кодекс поведения, который я должен уважать. Но если другая сторона представляет такого преступника, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и говорит, по сути, от его имени на конгрессе ФИФА… Как я могу пожать руку или сфотографироваться с таким человеком?».
Кроме того, Раджуб напомнил: палестинцы вообще-то добиваются санкций в адрес израильских клубов: «На 74-м конгрессе в Бангкоке мы в очередной раз обратились к ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об участии клубов, входящих в Израильскую футбольную ассоциацию, но расположенных на палестинской территории без одобрения Палестинской футбольной ассоциации. Мы также обратились к ФИФА с просьбой принять меры по борьбе с сохраняющейся дискриминацией и расизмом в структуре израильского футбола».
Сулиман в свою очередь инцидент не комментировал. Однако во время публичного выступления призвал к сосуществованию, заявив, что израильская федерация «протягивает руку Палестинской футбольной ассоциации».
Инфантино объявил о выдвижении на третий срок
Инцидент произошел менее чем за полчаса до того, как президент ФИФА официально объявил о своем намерении баллотироваться на третий срок на выборах в следующем году в Рабате (Марокко).
«Хочу подтвердить: буду баллотироваться на пост президента ФИФА в следующем году. Я хотел, чтобы вы узнали об этом первыми. Спасибо за ваше одобрение и поддержку», — заявил Инфантино.
Вероятно, символическое примирение должно было стать «разогревом» перед объявлением Инфантино. По данным The Athletic, оно было запланировано. Но стороны отказались от комментариев.
«Просили ли меня пожать руку? Дело не в этом. Могу ли я пожать руку человеку, представляющему фашистское и расистское правительство и защищающему его политику? Я не думаю, что мне нужно пожимать ему руку. Он не является для меня подходящим партнером», — сказал глава Палестинской футбольной ассоциации.
Исполняющий обязанности генерального секретаря Израильской футбольной ассоциации Ярив Тепер выразил сожаление по поводу случившегося.
«Я думаю, это была упущенная возможность. Наша миссия — показать миру, что мы можем общаться по-другому. Наш вице-президент стоял там. И президент ФИФА просил обе стороны собраться вместе. На мой взгляд, это была упущенная возможность показать миру что-то другое».
Выборы на пост президента ФИФА состоятся в следующем году. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года.