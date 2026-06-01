Сборная Чехии объявила окончательный состав на ЧМ-2026

Заявка сборной Чехии на ЧМ-2026
Вратари: Лукаш Горничек («Брага», Португалия), Матей Коварж («ПСВ», Нидерланды), Йиндржих Станек («Славия» Прага);
Защитники: Владимир Цоуфал, Робин Гранач (оба — «Хоффенхайм», Германия), Давид Доудера, Томаш Голеш, Штепан Халоупек, Давид Юрасек, Давид Зима (все — «Славия» Прага), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Ярослав Зеленый («Спарта» Прага);
Полузащитники: Лукаш Черв, Александр Сойка, Денис Вишинский (все — «Виктория» Пльзень), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Лукаш Провод, Михал Садилек (оба — «Славия» Прага), Гуго Сохурек («Спарта» Прага), Томаш Соучек («Вест Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция);
Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм», Германия), Томаш Хоры, Моймир Хитил (оба — «Славия» Прага), Патрик Шик («Байер», Германия), Ян Кухта («Спарта» Прага).
На групповом этапе чемпионата мира сборная Чехии сыграет против Мексики, ЮАР и Южной Кореи.