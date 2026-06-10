Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Канзас-Сити оказался самым дорогим для размещения туристов городом среди всех локаций, где проводится ЧМ-2026 по футболу, выяснило РИА Новости, проанализировав цены на проживание в период матчей.
Чтобы посетить матч в Канзас-Сити (штат Миссури) 17 июня, туристу придется потратить на проживание минимум 341 доллар, или около 25,2 тысячи рублей, следует из изученных РИА Новости данных. Это цена за две ночи за место в хостеле, дорога от которого до стадиона займет около часа.
Желающие посетить игру в Нью-Йорке 14 июня заплатят за жилье от 239 долларов. Третьим по дороговизне городом для футбольных фанатов станет Сиэтл. Чтобы остановиться в городе для посещения матча 15 июня, придется выложить не менее 211 долларов.
За основу анализа были взяты цены на проживание в течение двух ночей — с заселением за день до первого матча чемпионата в конкретном городе и выездом на следующий день после игры.
РИА Новости сообщало, что самым доступным для проживания на время игр городом проведения ЧМ-2026 является Мехико. Номер на одного взрослого обойдется там минимум в 25 долларов за две ночи.
Предстоящий чемпионат мира впервые в истории примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, а число участников расширится до 48 национальных сборных. Футбольный праздник пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах.