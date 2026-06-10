Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026

Чтобы посетить матч в Канзас-Сити (штат Миссури) 17 июня, туристу придется потратить на проживание минимум 341 доллар, или около 25,2 тысячи рублей, следует из изученных РИА Новости данных. Это цена за две ночи за место в хостеле, дорога от которого до стадиона займет около часа.