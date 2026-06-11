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Отказавшийся от паспорта США Монсон о ЧМ: «Не буду следить без России. Атмосфера в Америке омрачена войнами»

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон признался, что не планирует смотреть чемпионат мира по футболу.

Источник: Sport24

Уроженец США Монсон получил российское гражданство в 2018 году, а в 2023 году отказался от американского паспорта.

"Я не буду следить за чемпионатом мира в Америке, потому что Россия там не участвует, а США снова вносит политику в спорт. Например, судье из Сомали было отказано в выдаче визы из-за страны происхождения. Вся атмосфера и дух ЧМ омрачены войнами и конфликтами.

Иран — одна из стран, участвующих в чемпионате мира, но как же себя будут чувствовать спортсмены внутри страны, которая их бомбит? Это очень сложно. Но, думаю, спортсмены будут в безопасности, потому что будет много охраны.

Да, будут прекрасные матчи, потому что лучшие спортсмены мира будут бороться за самую престижную награду во всех видах спорта. Основные фавориты — Испания, Франция, Англия — это европейские колониальные державы, которое более чем на 50 процентов состоят из африканцев из-за колониализма. Они вывезли этих спортсменов к себе, но относятся к ним с расизмом, как к гражданам второго сорта, даже несмотря на то, что они представляют страну на чемпионате мира. И даже дома к этим спортсменам не относятся с таким же уважением, как к обычным людям с улицы.

Поэтому мне будет трудно наслаждаться чемпионатом мира. Прекрасного футбола не отнять и нельзя говорить, что ЧМ — пустая трата времени или что это не имеет значения. Но весь дух чемпионата мира был подавлен колониализмом и Соединенными Штатами", — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.