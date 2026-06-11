Да, будут прекрасные матчи, потому что лучшие спортсмены мира будут бороться за самую престижную награду во всех видах спорта. Основные фавориты — Испания, Франция, Англия — это европейские колониальные державы, которое более чем на 50 процентов состоят из африканцев из-за колониализма. Они вывезли этих спортсменов к себе, но относятся к ним с расизмом, как к гражданам второго сорта, даже несмотря на то, что они представляют страну на чемпионате мира. И даже дома к этим спортсменам не относятся с таким же уважением, как к обычным людям с улицы.