Учителя бастуют! В Мексике начались массовые протесты за день до старта чемпионата мира-2026

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются, — это репрессии, я говорю об этом прямо. Они хотят перед открытием чемпионата мира международной новостью сделать то, что правительство Мексики подавляет протесты учителей. Но это у них не получится. И в то же время мы гарантируем: церемония открытия чемпионата мира пройдет хорошо, мирно и спокойно», — приводит Milenio слова Шейнбраун.