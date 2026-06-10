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Учителя бастуют! В Мексике начались массовые протесты за день до старта чемпионата мира-2026

Стадион охраняют тысячи сотрудников полиции.

Источник: Getty Images

11 июня в Мексике матчем между местной национальной сборной и ЮАР должен начаться чемпионат мира-2026. Однако проведение встречи под угрозой: тысячи протестующих устроили марш к стадиону, а организаторы митингов призывают сорвать игру.

Пройдет ли стартовый матч?

Массовые митинги начались из-за сотрудников школ: члены Национальной координации работников образования Мексики (CNTE) и профсоюза учителей-диссидентов перекрыли основные дороги и объявили, что демонстрации могут усилиться, если власти не выполнят их требования.

Они хотят повышения заработной платы и отмены пенсионной реформы 2007 года. Кроме того, педагоги жалуются на правительство президента Клаудии Шейнбраун, которое якобы не выполняет предвыборные обещания.

Протестующие, по данным Anewz, перекрыли наиболее оживленные магистрали в Мехико, а лидеры профсоюзов ведут переговоры с властями.

Порой акции протеста переходят рамки закона: то же издание сообщило, что накануне неизвестные повалили статуи футболистов на Пасео-де-ла-Реформа. По словам представителей CNTE, причастные не были членами их организации.

При этом президент страны обещает спокойное открытие чемпионата мира по футболу.

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются, — это репрессии, я говорю об этом прямо. Они хотят перед открытием чемпионата мира международной новостью сделать то, что правительство Мексики подавляет протесты учителей. Но это у них не получится. И в то же время мы гарантируем: церемония открытия чемпионата мира пройдет хорошо, мирно и спокойно», — приводит Milenio слова Шейнбраун.

К стадиону «Ацтека» выдвинулись тысячи сотрудников полиции, которые будут препятствовать срыву стартовой игры.

Готовят протесты не только учителя. Amnesty International (признана в России нежелательной организацией) сообщила, что на 11 июня в стране запланирован марш женщин, которые потеряли своих близких: большинство из них насильно завербовали в наркокартели или убили за сопротивление.

Было и хуже

Вопросы к безопасности проведения мундиаля в Мексике появляются не первый раз. В конце февраля в штате Халиско, где пройдет четыре встречи ЧМ, возникли стихийные беспорядки.

Начались они 22 февраля, когда в результате спецоперации военных был ликвидирован 59-летний Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо — глава одного из самых могущественных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Ответ преступников получился беспрецедентным: боевики устроили десятки нападений на магазины, отделения банков и перекрыли дороги во многих штатах.

Через несколько дней полиция все же смогла взять ситуацию под свой контроль. Правоохранительным органам удалось вычислить местоположение «правой руки» Эль Менчо Уго Сесара Масиаса Уреньи и ликвидировать его. В итоге картель остался без руководства и «залег на дно».

Максим Клементьев