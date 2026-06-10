ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.