ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Megan Thee Stallion и южнокорейская певица EJAE.
Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.