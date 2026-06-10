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ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте гимн предстоящего чемпионата мира, который получил название DNA (в переводе — ДНК).

Источник: РИА Новости Спорт

В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Megan Thee Stallion и южнокорейская певица EJAE.

Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.