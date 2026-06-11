Инфантино — об Иране на ЧМ-2026: «Пообещал им, что они приедут, даже если мне придется вести автобус из Тегерана»

Ранее стало известно, что 15 членов иранской делегации не получили американские визы, а сборная будет базироваться в Мексике и покидать территорию США сразу после проведения каждого матча на турнире.
"В последние несколько недель постоянно поднимались три темы: Иран, билеты, визы. Ничего общего с футболом. Многое связано с текущей ситуацией — с нашими хозяевами, с миром.
Что касается Ирана, я очень рад. В марте я ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Ирану будет невозможно приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придется вести автобус из Тегерана. Они прошли квалификацию и сегодня здесь. Конечно, есть трудности. Конечно, это непросто. Я не знаю, кто еще смог бы обеспечить приезд Ирана и его участие в турнире.
Я очень рад, что нам удалось пригласить Иран на этот чемпионат мира. Я горжусь работой своей команды и благодарен администрациям трех стран-хозяек за сотрудничество, которое помогло нам это осуществить. Есть еще вопросы, которые мы решаем", — приводит слова Инфантино The Athletic.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана проведет три матча в США: против Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня) в Лос-Анджелесе и против Египта (26 июня) в Сиэтле.