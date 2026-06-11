Инфантино — об Иране на ЧМ-2026: «Пообещал им, что они приедут, даже если мне придется вести автобус из Тегерана»

Что касается Ирана, я очень рад. В марте я ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Ирану будет невозможно приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придется вести автобус из Тегерана. Они прошли квалификацию и сегодня здесь. Конечно, есть трудности. Конечно, это непросто. Я не знаю, кто еще смог бы обеспечить приезд Ирана и его участие в турнире.