Инфантино отреагировал на отказ США впустить лучшего арбитра Африки на ЧМ-2026: «Мы не короли мира»

"Конечно, это прискорбно. Мы не все контролируем. Мы обсуждаем, мы пытаемся, но иногда лучше сохранять спокойствие. Мы работаем над всем. Мы стараемся все решить, верите вы мне или нет. Мы всегда стараемся найти решение.