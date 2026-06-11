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Инфантино отреагировал на отказ США впустить лучшего арбитра Африки на ЧМ-2026: «Мы не короли мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отказ во въезде сомалийскому арбитру Омару Артану.

Источник: Getty Images

У судьи, который должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, были проблемы с получением визы, поэтому посольство Сомали в Найроби помогло ему оформить дипломатический паспорт. Однако американские власти отказали ему во въезде.

"Конечно, это прискорбно. Мы не все контролируем. Мы обсуждаем, мы пытаемся, но иногда лучше сохранять спокойствие. Мы работаем над всем. Мы стараемся все решить, верите вы мне или нет. Мы всегда стараемся найти решение.

Но мы должны уважать тот факт, что мы не короли мира, которые могут править правительствами и полицией, мы — спортивная организация. Мы хотим объединить мир", — приводит слова Инфантино The Athletic.

В 2025 году Омар Артан был признан лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.