МИД Узбекистана запросил разъяснения у США из-за досмотра футболистов

Ранее в соцсетях и СМИ распространились кадры, где футболисты и официальные лица сборной Узбекистана проходили усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк. Персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии. Позднее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США.