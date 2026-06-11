Тренер сборной Испании ожидает, что Ямаль сыграет в первом матче на чемпионате мира

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль провел первую тренировку после прибытия в США и может сыграть в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Кабо-Верде. Об этом сообщает портал The Athletic.
Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте ожидает, что игрок будет готов провести первую встречу сборной на турнире. Ранее ТАСС сообщал, что футболист «Барселоны» получил травму в первом тайме домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Встреча прошла 22 апреля.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. Вместе с командой он стал трехкратным победителем чемпионата (2023, 2025, 2026) и Суперкубка Испании (2025, 2026), а также один раз выиграл кубок страны (2025). За национальную сборную на счету Ямаля 6 голов и 12 передач в 25 играх.
Матч сборных Испании и Кабо-Верде состоится 15 июня.