Тренер сборной Испании ожидает, что Ямаль сыграет в первом матче на чемпионате мира

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. Вместе с командой он стал трехкратным победителем чемпионата (2023, 2025, 2026) и Суперкубка Испании (2025, 2026), а также один раз выиграл кубок страны (2025). За национальную сборную на счету Ямаля 6 голов и 12 передач в 25 играх.