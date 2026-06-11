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«Кубок войны». Посольство Ирана опубликовало постер к чемпионату мира по футболу

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало в своих соцсетях постер в преддверии чемпионата мира — 2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде.

Источник: Соцсети

На постере трофей чемпионата мира стоит на горе из черепов. На самом трофее вместо земного шара изображен череп.

«Кубок войны», — гласит подпись постера.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.