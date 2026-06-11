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Семин о 48 сборных на ЧМ-2026: «Уровень на групповом этапе будет значительно ниже, чем это было раньше»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о предстоящем чемпионате мира-2026.

Источник: РИА "Новости"

Впервые в истории турнира участие примут 48 сборных.

«Уверен, что дебютанты чемпионата мира получат хороший опыт, а в их странах будет и дальше развиваться футбол. Поэтому расширение чемпионата мира до 48 команд — это хорошо. Но, с другой стороны, будет чересчур много матчей, а уровень на групповом этапе будет значительно ниже, чем это было раньше. Но все равно на последних стадиях плей-офф мы увидим сильнейшие сборные мира», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.