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Власти США объяснили ФИФА причины отказов в визах участникам ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Власти США объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам стартующего в четверг чемпионата мира по футболу, заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

Источник: AP 2024

«Мы работаем с ФИФА и их директорами. По поводу всех, кто получил отказ, мы показали, почему это произошло», — сказал Маллин журналистам.

Он подчеркнул, что американские власти очень тесно сотрудничают с ФИФА на регулярной основе.

«Мы проводим чемпионат мира. К нам приезжают из многих стран, откуда нет прямого доступа в США. Мы проделали колоссальную работу, чтобы оформить разрешение на въезд для максимально возможного числа людей, но некоторым это не разрешено», — добавил Маллин.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан, признанный в 2025 году лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

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