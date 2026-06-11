Власти США объяснили ФИФА причины отказов в визах участникам ЧМ-2026

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан, признанный в 2025 году лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.