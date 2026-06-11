Ватару Эндо пропустит ЧМ-2026 и объявил о завершении карьеры в сборной Японии

«Конечно, мне обидно, что я не смогу сыграть на этом чемпионате мира, но еще больше я горжусь тем, что после чемпионата мира в Катаре я в качестве капитана вел эту команду, и мы вместе выросли в коллектив, который способен говорить о цели “победить на чемпионате мира” как о чем-то само собой разумеющемся.