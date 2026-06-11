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Капитаном сборной Мексики на матч ЧМ стал игрок московского «Локомотива»

Матч Мексика — ЮАР пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 22:00 по мск.

Источник: РБК Спорт

Сборные Мексики и ЮАР объявили стартовые составы на матч открытия чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 22:00 по мск. С капитанской повязкой мексиканцев выведет на поле защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.

Стартовый состав Мексики: Рауль Ранхель (вратарь), Сесар Монтес (капитан), Йохан Васкес, Хесус Гальярдо, Исраэль Рейес, Эрик Лира, Альваро Фидальго, Хулиан Киньонес, Брайан Гутьеррес, Роберто Альварадо, Рауль Хименес.

Стартовый состав ЮАР: Ронуэн Уильямс (вратарь, капитан), Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Лайл Фостер, Сфефело Ситоле, Мбекезели Мбокази, Икраам Рейнерс, Нкосинати Сибиси, Хулисо Мудау, Име Окон, Джейден Адамс.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канада, Мексика. В турнире примут участие рекордные 48 команд вместо 32.

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