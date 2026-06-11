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Аргентина с Месси на ЧМ-2026 столкнется с проклятием, которого еще никто не сумел избежать

Сборная Аргентины с легендарным нападающим Лионелем Месси столкнется на чемпионате мира по футболу 2026 года с проклятием, которого еще никто не сумел избежать.

Источник: Getty Images

Сегодня, 11 июня, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг самых сильных сборных мира. Первое место в нем занимает Аргентина.

Существует любопытное проклятие, преследующее сборные, которые подходят к чемпионату мира в статусе лидера рейтинга ФИФА: ни одна из них так и не смогла стать чемпионом, пишет популярный испанский спортивный сайт Marca.

Франция была близка к тому, чтобы разрушить это проклятие в 2022 году, но уступила в финале в Катаре как раз Аргентине в серии пенальти.

Напомним, что соперниками Аргентины по группе на ЧМ-2026 будут Алжир (17 июня), Австрия (22 июня) и Иордания (28 июня).

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