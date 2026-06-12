«Одно из худших выступлений, что я видел». В Мексике прошла церемония открытия ЧМ-2026 — с Шакирой и лабубу

Впрочем, среди ряда латиноамериканских исполнителей нашлась и та, чье выступление на церемонии открытия уже добрая традиция. Речь, конечно, о Шакире — колумбийская поп-звезда приехала на четвертый подряд чемпионат мира, на этот раз с песней Dai Dai. Совместный с нигерийцем Burna Boy трек уже несколько недель как нарекли неофициальным гимном турнира.