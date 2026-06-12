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«Одно из худших выступлений, что я видел». В Мексике прошла церемония открытия ЧМ-2026 — с Шакирой и лабубу

Шоу понравилось не всем.

Источник: Getty Images

Чемпионат мира-2026 официально стартовал. Перед первым матчем турнира между Мексикой и ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялась торжественная церемония открытия.

Без Шакиры никуда

Представить Мексику без ацтекских мотивов тяжело — ожидаемо, на церемонии их было много. Черепа, причудливые костюмы и индейская роспись — всего этого оказалось в избытке.

Главным украшением шоу стала огромная фигура трофея чемпионата мира — она появилась в центре поля, и на ее фоне проходили все последующие выступления.

Правда, без современных трендов тоже не обошлось — в какой-то момент на газоне появились лабубу.

На салютах организаторы не экономили — запустили на славу.

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Происходящее скорее напоминало музыкальный фестиваль — все только и делали, что пели песни. Судя по фанатским кадрам со стадиона, болельщикам на трибунах было весело.

Впрочем, среди ряда латиноамериканских исполнителей нашлась и та, чье выступление на церемонии открытия уже добрая традиция. Речь, конечно, о Шакире — колумбийская поп-звезда приехала на четвертый подряд чемпионат мира, на этот раз с песней Dai Dai. Совместный с нигерийцем Burna Boy трек уже несколько недель как нарекли неофициальным гимном турнира.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа A, 11.06.2026, 22:00
Мексика
2
ЮАР
0

К сожалению, зажечь не получилось даже у Шакиры. В отличие от прошлых лет 49-летняя певица отказалась от яркой подтанцовки — в итоге в социальных сетях ее раскритиковали за плохую хореографию. Burna Boy тоже досталось.

«Одно из худших выступлений, что я видел. Движения ужасны, танцы без энтузиазма, пели под фонограмму от начала и до конца. Абсолютная посредственность для женщины, которая выступает на сцене десятилетиями», — написал один из пользователей.

«Burna Boy вообще знает слова этой песни?» — спросил другой.

«Говорите что угодно, но это не Шакира», — появилась и такая версия. Кстати, многие в комментариях с ней согласились.

Флаг России и свист американцам

После перерыва на разминку церемония возобновилась. Вторую часть открыла актриса Сальма Хайек — пожелала всем хорошего турнира, а Мексике — «долгой жизни». Затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино она показала болельщикам трофей чемпионата мира.

Потом началась церемония с выносом флагов всех стран — участниц турнира. 48 знаменосцев выстроились в круг в центре поля — позднее там выступили итальянский певец Андреа Бочелли и американо-корейская певица Иджей с композицией DNA.

Интересно, что во время выноса американского и аргентинского флагов трибуны загудели. По всей видимости, здесь не очень любят северных соседей и актуальных чемпионов мира.

Кстати, российский флаг на «Ацтеке» тоже обнаружился. Его вывесили под сводами вместе с полотнами всех остальных стран — участниц организации.

Вскоре после выступления Бочелли сборные вышли на поле. На турнире немного изменили регламент: теперь во время исполнения гимнов на газоне должны появляться все члены команд, включая запасных. Смотрелось здорово — может получиться хорошая традиция.

Но в остальном сложилось впечатление, что на мексиканской церемонии организаторы немного сэкономили. Неудивительно: для «Ацтеки» это уже третье открытие ЧМ после турниров 1970 и 1986 годов. Посмотрим, как пройдут шоу в Лос-Анджелесе и Торонто — они запланированы на 12 июня.

Артем Белинин