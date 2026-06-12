Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес

После этого Агирре освежил центр поля, бросив в бой динамовца Чавеса и восторженно встреченного трибунами местного вундеркинда — 17-летнего Мору, который, будучи на год моложе, был основным игроком на молодежном ЧМ-2025, где Мексика дошла до четвертьфинала. Там у него за пять матчей набралось 3+2, а забей Мора в четверг, забрал бы у Короля футбола Пеле звание автора самого юного гола в истории мировых чемпионатов. Разница в возрасте составила бы сутки! Но чуда не произошло, и в 17 лет и 241 день он стал самым молодым футболистом, сыгравшим на таком уровне за Мексику.