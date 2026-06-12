Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес

Первый в жизни чемпионат мира — как первая любовь. Помнишь почти все до мельчайших деталей. Сорок лет прошло, и реконструированная «Ацтека» выглядит совсем иначе, а все равно перед глазами первый матч ЧМ-1986. Действующие чемпионы мира итальянцы до 85-й минуты ведут в матче с Болгарией и все-таки упускают победу. Те же 1:1 светились на табло и 11 июня 2010 года — когда ЮАР открывала домашний турнир матчем с Мексикой, а шестнадцать лет спустя эти же команды поменялись ролями.
Уже поэтому нынешняя игра в Мехико получилась особенной — подобных совпадений прежде не случалось. И это еще не все! До четверга ни одна арена мира не получала матч открытия трижды. До 1986-го был чемпионат 1970 года, когда хозяева разошлись нулевой ничьей со сборной Советского Союза. Наконец, Мексика обновила рекорд, в шестой раз получив возможность сыграть в матче номер один. Причем «ацтеки» как проиграли в самой первой встрече мировых чемпионатов Франции (1:4), так и не побеждали ни в одной из пяти предыдущих попыток (=2−3).
Так что сейчас Мексика, которую с капитанской повязкой вывел на поле защитник «Локомотива» Сесар Монтес, боролась с призраками прошлого. А первой заявкой хозяев на победу стал удар Рауля Хименеса примерно с линии штрафной. Уильямс — тот самый вратарь, который на одном из Кубков Африки взял четыре удара в серии пенальти — сыграл отменно. Однако пару минут спустя голкипер на пару с Ситхоулом стал виновником пропущенного гола при розыгрыше мяча от ворот. Пас вроде бы получился точным, но опорный хавбек африканцев неудачно его обработал и дрогнул под давлением Лиры.
Его отбор превратился в голевую передачу, и «ацтеки» сделали часть дела, чтобы покончить с проклятием матчей открытия — наконец-то забили первыми. Только ради этого нужно было натурализовать Хулиана Киньонеса — колумбийца, выступавшего за молодежную сборную своей родины, но давно сменившего футбольное гражданство в стране, где прошла практически вся его профессиональная карьера. Кроме автора гола обращал на себя внимание еще один не стопроцентный мексиканец — воспитанник «Реала» Фидальго. Он только в марте дебютировал за страну, которая изменила его жизнь за пять сезонов в «Америке».
«Бафана Бафана» — и без того достаточно робкая — в ответ толком ничего не предложила. Пара стандартов да навес на промахнувшегося при атаке со «второго этажа» ключевого форварда Фостера. Мексиканцы же на второй гол наиграли за счет активности Гутьерреса. Его техника помогла вывести на удар попавшего в штангу Киньонеса, а потом сыграла злую шутку. Гутьеррес слишком сильно поверил в свой талант и, перемудрив, промахнулся из отличной позиции. Хавьер Агирре, который (как и его бельгийский оппонент Хуго Брос) играл на ЧМ-1986, негодовал. Ну как же можно губить такие моменты?!
Впрочем, пользы Гутьеррес приносил массу. В начале второго тайма — вскоре после едва не закончившегося вторым голом розыгрыша ЮАР от своих ворот — он выскакивал один на один и заработал для Мексики численное преимущество. Главный неудачник вечера Ситхоул завалил Гутьерреса у линии штрафной и к результативной ошибке приплюсовал красную карточку. Вот и не верь после этого в магию чисел, глядя на 13-й номер на спине покидавшего поле африканца!
После этого Агирре освежил центр поля, бросив в бой динамовца Чавеса и восторженно встреченного трибунами местного вундеркинда — 17-летнего Мору, который, будучи на год моложе, был основным игроком на молодежном ЧМ-2025, где Мексика дошла до четвертьфинала. Там у него за пять матчей набралось 3+2, а забей Мора в четверг, забрал бы у Короля футбола Пеле звание автора самого юного гола в истории мировых чемпионатов. Разница в возрасте составила бы сутки! Но чуда не произошло, и в 17 лет и 241 день он стал самым молодым футболистом, сыгравшим на таком уровне за Мексику.
Зато местные болельщики дождались не менее значимого события — первого гола Рауля Хименеса на его третьем первенстве планеты. 35-летнему бомбардиру оставалось спокойно переправить мяч в сетку головой с прекрасной подачи Альварадо.
Заканчивать же игру пришлось в формате «10 на 9», так как арбитр удалил перестаравшегося в собственной атаке Зване и Монтеса. За 22 предыдущих турнира в матчах открытия суммарно набралось четыре красные карточки, а сейчас — сразу три. Этот турнир точно не будет скучным!
Андрей Кузичев