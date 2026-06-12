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Сборной ДР Конго разрешили въезд в США для участия в ЧМ-2026

Из-за опасений, связанных с эпидемией вируса Эбола, игроки и тренеры были вынуждены провести 21-дневный карантин перед вылетом в США.

Источник: Getty Images

Сборная Демократической Республики Конго по футболу получила разрешение на въезд в США и прибыла в Хьюстон для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление одного из игроков команды.

Ранее подготовка команды была сорвана из-за вспышки вируса Эбола. 23 мая американские власти заявили, что перед въездом в страну команда должна отправиться на карантин на 21 день, иначе она рискует не попасть на чемпионат мира 2026 года в США из-за вспышки Эболы в стране.

В конце апреля в ДР Конго началась новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола. 17 мая ВОЗ объявила вспышку в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения.

Сборная ДР Конго попала в группу K. Ее первый матч на турнире — против Португалии — состоится 17 июня в Хьюстоне. Также команда сыграет с Колумбией (23 июня, Гвадалахара) и Узбекистаном (27 июня, Атланта). Две игры пройдут в США, одна — в Мексике.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня до 19 июля. Турнир принимают США, Канада и Мексика.

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