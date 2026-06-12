На матче открытия ЧМ в Мексике пиво стоило 1 200 рублей, картофель-фри — 830

В меню стадиона были представлены как традиционные мексиканские блюда, так и блюда международной кухни. Стоимость остальных основных позиций из меню для болельщиков выглядит так: порция из трех тако стоит 240 песо (1 000 рублей), кесабррия — традиционная мексиканская лепешка с тушеным мясом и сыром — обойдется в 250 песо (1 050 рублей), маленькая бутылка питьевой воды — в 80 песо (335 рублей).