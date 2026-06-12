На матче открытия ЧМ в Мексике пиво стоило 1 200 рублей, картофель-фри — 830

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Банка пива объемом 710 мл на стадионе «Ацтека» в Мехико на матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года стоила 290 песо (1 200 рублей), а порция жареного картофеля обойдется в 200 песо (830 рублей). Об этом сообщает корреспондент ТАСС со стадиона.
В меню стадиона были представлены как традиционные мексиканские блюда, так и блюда международной кухни. Стоимость остальных основных позиций из меню для болельщиков выглядит так: порция из трех тако стоит 240 песо (1 000 рублей), кесабррия — традиционная мексиканская лепешка с тушеным мясом и сыром — обойдется в 250 песо (1 050 рублей), маленькая бутылка питьевой воды — в 80 песо (335 рублей).
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. В стартовом матче чемпионата сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти